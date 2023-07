Nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino s’active pour façonner son effectif durant ce mercato. Le coach a également pris une décision en défense.

Mercato OM : Marcelino s’oppose à un départ de Leonardo Balerdi

Très utilisé la saison dernière par Igor Tudor avec un bilan de 42 matchs disputés, toutes compétitions confondues, Leonardo Balerdi ne fait pas l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Ses erreurs défensives lui ont valu de vives critiques de la part des supporters marseillais, déçus par son manque de régularité. D’ailleurs, en janvier dernier, le défenseur argentin était proche de rejoindre l’Ajax Amsterdam.

Le club néerlandais était prêt à mettre jusqu’à 25 millions d’euros pour boucler son transfert. Malgré cette première tentative manquée, l’Ajax d’Amsterdam continue de surveiller attentivement l’évolution du joueur et pourrait revenir à la charge pour sa signature cet été. D’autres équipes européennes, comme la Real Sociedad, s’intéresseraient aussi au profil du défenseur argentin. Cependant, l’arrivée de Marcelino sur le banc de l’OM a changé la donne.

Selon les informations de Foot Mercato, le nouvel entraîneur marseillais s’est entretenu avec Leonardo Balerdi et a pris la décision de s’opposer à un quelconque départ du joueur durant ce mercato. Cette décision devrait plaire au principal intéressé, qui a toujours affiché sa volonté de poursuivre son aventure à l’OM. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, Leonardo Balerdi défendra les couleurs phocéennes la saison prochaine. L’entraîneur Marcelino croit en ses capacités et veut faire de lui un titulaire en défense centrale.

Marcelino prévoit des changements majeurs en défense

Le technicien espagnol envoie un message clair, celui de vouloir travailler avec l’ancien joueur du Borussia Dortmund et l'aider à améliorer ses performances. En attendant, la direction de l’OM travaille en coulisse pour faire venir de nouveaux latéraux dans l’optique d'entamer les tours préliminaires de la Ligue des Champions dans de meilleures conditions possibles. L’objectif de Pablo Longoria est de compenser les départs de Nuno Tavares, Sead Kolasinac et Issa Kaboré.

Toutefois, les dirigeants phocéens rencontrent des difficultés à faire venir des nouveaux renforts défensifs en raison de la concurrence du marché et des prix exigés pour leur transfert. Si la situation reste intacte avant le 8 août prochain, date de début des barrages de la Ligue des Champions, Marcelino pourrait repositionner Jonathan Clauss dans le couloir gauche. Chancel Mbemba occuperait alors le flanc droit, et l’axe de la défense devrait être composé de Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Marcelino a déjà son plan pour repenser sa défense avant les échéances à venir.