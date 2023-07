Refusant de voir Kylian Mbappé partir gratuitement dans un an, l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, a fait une dernière offre au joueur pour son avenir.

Mercato PSG : Le Qatar prêt à tout pour prolonger Kylian Mbappé

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Dans une lettre envoyée à sa direction, l’attaquant de 24 ans a signifié sa décision au club. Mais pour le président Nasser Al-Khelaïfi, il n’est pas question de laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. Pour cet été, l’équation est donc simple : soit Mbappé prolonge soit il sera vendu. Ce mardi, RMC Sport rapporte que l’Émir du Qatar, quoiqu’agacé par ce dossier, aimerait parvenir à convaincre l’international français.

Le propriétaire du club de la capitale serait ainsi prêt à tout pour faire prolonger Mbappé jusqu'en juin 2025. « Selon nos informations, le club ne serait fermé à aucune hypothèse : lever l’option prévue dans le contrat actuel, rédiger un nouveau contrat, rediscuter de certains détails y compris financiers encore plus favorables au joueur, voire inscrire noir sur blanc son départ à l’été 2024, histoire d’éviter toute mauvaise interprétation après des propos oraux. Le club a juste hâte d’enfin discuter avec les représentants de la star des Bleus », explique le média sportif. Toutefois, le champion du monde reste pour le moment sur sa position.

Kylian Mbappé garde sa position pour le moment

En effet, la source francilienne précise qu’aucun rendez-vous formel n’a pour le moment été programmé entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé, qui estime avoir été suffisamment clair dans sa lettre. Il reste ferme sur sa position de ne pas prolonger et partir libre l’été prochain. Mais le Qatar ne s’avoue pas encore vaincu dans ce dossier et pourrait compter sur un proche de Nasser Al-Khelaïfi, Ziad Hammoud.

Cet ancien dirigeant de BeIN Media Group vient tout fraîchement d'être recruté par le buteur du Paris SG pour devenir le DG de la société KEWJF, la société de la famille Mbappé. Via Twitter, le journaliste indépendant Abdellah Bouma a confirmé que « Kylian Mbappé n’envisage toujours aucun départ cet été quand bien même le PSG déclare refuser cette situation. Il est déterminé à aller au bout de son contrat avec le PSG. » Le feuilleton se poursuit donc.