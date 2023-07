En attendant l'arrivée des renforts au sein de l’équipe de Laurent Batlles, l’ASSE a transmis une offre à un milieu de terrain.

Mercato : Perrin attend des renforts à l'ASSE le plus rapidement possible

Le mercato estival de l’ASSE devrait s’emballer dans les prochains jours, comme l’a annoncé Loïc Perrin en conférence de presse, lundi. Il a confirmé des négociations en cours pour l’arrivée de nouveaux joueurs à l’AS Saint-Etienne. Le coordinateur sportif des Stéphanois s’est même montré impatient de boucler les signatures. « On va encore se renforcer, il y a des dossiers en cours. Il y a des discussions avec certains joueurs depuis un long moment », a-t-il annoncé. Le plus important c’est le timing. Et le timing, c’est le plus rapidement possible ». Après avoir recruté Ibrahim Sissoko pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso, la priorité de l’ASSE en ce moment est : un joueur offensif polyvalent et un défenseur central, comme l’a indiqué Laurent Batlles.

Mercato : Aïmen Moueffek tient une offre de prolongation de Saint-Etienne

En interne, Loïc Perrin a fait savoir que le club cherche à renforcer le contrat d’ Aïmen Moueffek. Une proposition lui a été transmise en vue de la prolongation de son contrat qui prend fin le 30 juin 2024. « Il y a eu beaucoup de discussions avec le joueur. On lui a fait une proposition et on attend désormais sa réponse », a laissé entendre le dirigeant de l'ASSE, dans des propos rapportés par But Football Club.

Rappelons qu’ Aïmen Moueffek est un pur produit du club stéphanois. Il a été formé à l’Académie des Verts (2012-2019), puis a évolué avec la réserve avant sa première apparition en Ligue 1 en septembre 2020. Gêné par des blessures (cheville et jambe) la saison dernière, il avait fait 23 apparitions en Ligue 2 et avait été titulaire 12 fois. À ce jour, le natif de Vienne (Isère) totalise 62 matchs avec l’équipe professionnelle de l’ASSE.