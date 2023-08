Exclu après une semelle face à Brest, Adrien Thomasson sera finalement disponible face au Stade Rennais. La LFP a décidé d'annuler son carton rouge.

RC Lens : Adrien Thomasson disponible face au Stade Rennais

Battu 3-2 à Brest, le RC Lens a vécu un cauchemar lors de première journée de Ligue 1. Alors qu'ils menaient 2-0, les Lensois pensaient se diriger vers une première victoire en championnat, mais c'était sans compter sur le but de Kenny Lala et des décisions arbitrables discutables avec notamment deux penaltys sifflés contre la formation lensoise et un carton rouge à l'encontre d'Adrien Thomasson.

Une décision qui aurait dû le priver du match face au Stade Rennais, ce dimanche. Cependant, la LFP est revenue sur ce carton pour l'annuler, comme l'indique le communiqué sur le site de la fédération. "Après visionnage des images et rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge infligé à Adrien Thomasson (RC Lens)." Une excellente nouvelle pour l'équipe de Franck Haise qui s'était exprimé sur le choix de l'arbitre. "Ce que je juge le plus sévère, c’est le rouge. Pour moi, ça mérite un jaune."

Franck Haise met en garde ses joueurs

Entré à la demi-heure de jeu, l'ancien joueur du RC Strasbourg avait été exclu pour une semelle sur le pied de Romain Del Castillo, premier buteur côté Brestois. Quelques minutes plus tard, les Sang et Or ont concédé un troisième but sur penalty, synonyme de défaite. Après le match, le coach a tenu à rappeler à ses hommes que rien ne serait facile cette saison.

"Je n’avais pas l’habitude de voir mon équipe connaitre un tel changement de visage. Si on se voit trop beau, la Ligue 1 nous remet vite à notre place. Quand vous avez maîtrisé 90% de la première période et que vous rentrez à 2-1 sur un penalty alors qu’on était plus proche du 3-0, il faut être costaud." Opposé au SRFC ce dimanche, les supporters espèrent que les mots de l'entraîneur résonneront dans la tête des joueurs. Une rencontre qui se fera sans Chuba Akpom, qui a décidé de signer à l'Ajax Amsterdam.