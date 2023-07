Afin d'anticiper tout départ en défense ou apporter de la concurrence, le RC Lens se penche sur le cas d'un ancien défenseur de l'ASSE.

Mercato RC Lens : Harold Moukoudi ciblé par le RCL

Après une saison exceptionnelle, marquée par une qualification en Ligue des Champions, le RC Lens veut réussir son mercato estival. Le club artésien le sait, il ne pourra pas garder tous ses éléments forts. Si plusieurs mouvements ont déjà été officialisés, il n'y en a presque pas eu dans le secteur défensif. Seul Ismaël Boura a quitté le navire lensois pour s'engager en faveur de l'ESTAC.

Si le RCL a su conserver ses cadres défensifs jusqu'à présent, il a désormais peur d'en perdre dans les prochaines semaines. C'est ainsi que le club artésien aurait misé sur Harold Moukoudi pour se renforcer en cas de mauvaise surprise, selon Sport24. Le joueur de 25 ans est bien connu de la Ligue 1 et de la Ligue 2, pour avoir porté les couleurs du Havre (64 rencontres pour 6 buts et une passe décisive, 2015-2019) et de l'AS Saint-Etienne (69 matchs pour 3 buts et une passe décisive, 2019-2022).

Une volonté d'anticiper le départ de Medina, Gradit ou Danso

Le RC Lens craint un départ de l'un de ses leaders en charnière centrale. Jonathan Gradit, Kevin Danso et surtout Facundo Medina sont concernés. Plusieurs clubs se positionnent sur ces tauliers. Selon Foot Mercato, Medina attire particulièrement l'attention. L'international argentin (3 sélections) serait courtisé par Brighton depuis juin dernier. Cependant, le RC Lens reste ferme pour son joyau : celui-ci est intransférable tout comme Kevin Danso.

Harold Moukoudi pourrait donc faire office de doublure au sein du RC Lens. Transféré l'été dernier de l'ASSE à l'AEK Athènes, le défenseur central camerounais s'est relancé avec une saison pleine (27 matchs pour 2 buts). Voilà qui a sans doute intéressé le RC Lens, qui apprécie également son expérience des championnats français. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club grec, Moukoudi ne devrait pas partir pour un chèque inférieur à 4 millions d'euros. Les prochains mouvements du mercato lensois pourraient dicter l'avenir de cette piste.