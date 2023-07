Pas forcément convaincu par Gianluigi Donnarumma, le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, réclamerait l’arrivée d’un nouveau calibre dans les cages.

Mercato PSG : Luis Enrique veut Thibaut Courtois au Paris SG

Malgré une dernière saison plutôt correcte, Gianluigi Donnarumma n’est pas certain de rester gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. En effet, le site Defensa Central révèle ce jeudi que Luis Enrique aurait expressément demandé aux dirigeants parisiens de faire venir un nouveau gardien de but disposant d’un bon jeu au pied pour mettre en place sa philosophie à ce poste.

Si les pistes Hugo Lloris et David de Gea ont été récemment évoquées par plusieurs médias étrangers, le nouveau coach des Rouge et Bleu viserait encore plus haut pour son futur numéro 1 dans les cages parisiennes. D’après le média espagnol, Luis Enrique souhaiterait tout simplement attirer l’immense Thibaut Courtois au Paris SG. Mais l’équation semble presque impossible pour le club de la capitale.

Le Real Madrid ferme la porte pour Thibaut Courtois

À la recherche d’un portier capable de concurrencer ou dépasser Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens du PSG, Luis Enrique va devoir faire une croix sur la piste menant à Thibaut Courtois. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien joueur de Chelsea n’aurait aucune intention de quitter les rangs du Real Madrid dès cet été. Defensa Central ajoute également que Florentino Pérez et Carlo Ancelotti auraient fait comprendre au Paris SG que l’international belge de 31 ans n’est pas sur le marché.

D’ailleurs, le Real Madrid n’écoutera même pas les offres pour Thibaut Courtois cet été. De son côté, Donnarumma ne compte pas non plus bouger du PSG. À en croire le Corriere della Sera, l’international italien de 24 ans serait déterminé à se battre pour prouver à son nouveau coach Luis Enrique qu'il mérite de rester le gardien titulaire des Rouge et Bleu.