Alors que l’OM s’apprête à effectuer un stage en Allemagne, les dirigeants sont à la lutte avec l’OGC Nice pour un latéral gauche algérien.

Mercato OM : Pablo Longoria fonce aussi sur Rayan Ait-Nouri

Le mercato estival s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille qui souhaite renforcer ses secteurs de jeu. Après avoir rapidement bouclé l’arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético Madrid, le président Pablo Longoria et son équipe sont désormais pleinement investis pour renforcer le couloir gauche. L’OM compte impérativement étoffer ce secteur avant le début des tours préliminaires de la Ligue des Champions prévus les 8 et 9 août prochain.

Pour renforcer son couloir gauche, l’OM est d’ailleurs proche de faire venir Renan Lodi. Les négociations avec l’Atlético Madrid progressent et le latéral gauche brésilien semble enclin à rejoindre marseillais cet été. Les Phocéens espèrent finaliser la transaction au plus vite. Mais ce n’est pas tout, un autre latéral gauche est également visé par l’OM.

En effet, Foot Mercato rapporte que l’Olympique de Marseille se serait positionné sur la piste menant à Rayan Ait-Nouri. Le défenseur algérien évolue actuellement à Wolverhampton, où il a disputé 21 rencontres de Premier League cette saison. Son profil polyvalent, capable d’évoluer au poste de latéral gauche et au milieu, plairaient beaucoup aux dirigeants. Toutefois, l'OM devra faire face à la rude concurrence de l’OGC Nice.

L’OM devancé par l'OGC Nice pour Rayan Ait-Nouri

À l’instar de l’Olympique de Marseille, le club niçois est aussi à la recherche d’un nouveau latéral gauche et a jeté son dévolu sur Rayan Ait-Nouri. Les dirigeants niçois avaient déjà tenté de le recruter en janvier dernier. Après une première tentative, l’OGC Nice est revenu à la charge pour sa signature et semble proche de rafler la mise dans ce dossier. La source précise que le club présidé par Jean-Pierre Rivère est en pole position sur ce dossier et a entamé des négociations avec le joueur en vue de boucler sa signature.

Ciblé par l’OM, Rayan Ait-Nouri serait pour le moment ouvert à l’idée de rejoindre les Aiglons. Ces derniers devront toutefois sortir le chéquier pour tenter de boucler cette opération. L’ancien défenseur d’Angers est sous contrat avec Wolverhampton jusqu’en juin 2026 et son prix est estimé à environ 22 millions d’euros.