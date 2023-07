Désormais persona non grata à l’Atlético Madrid, Joao Félix est annoncé au PSG cet été. Le père de l’attaquant de 23 ans a évoqué l’avenir de son fils.

Mercato PSG : Luis Enrique veut Joao Félix au Paris SG

Luis Enrique compte bien réussir sa mission sur le banc du Paris Saint-Germain. Fraîchement nommé en remplacement de Christophe Galtier, le technicien espagnol ne veut donc pas rester un simple spectateur du mercato estival qui se déroule en ce moment. L’ancien coach du FC Barcelone tente donc de faire passer ses idées pour améliorer l’effectif dont il a la charge. Avec le départ de Lionel Messi et les incertitudes autour des cas de Kylian Mbappé et Neymar, le nouveau coach parisien aimerait faire venir Joao Felix pour renforcer le secteur offensif des Rouge et Bleu.

Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2027, le milieu offensif de 23 ans n’est plus le bienvenu à l’Atlético Madrid, où ses relations avec son entraîneur Diego Simeone se sont fortement dégradées, à tel point qu’il a été mis à l’écart lors de la reprise des Colchoneros. Grand fan du Golden Boy 2021, Luis Enrique serait certain de parvenir à le relancer en Ligue 1 dès la saison prochaine.

Il fait donc le forcing en interne afin que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi acceptent de le recruter cet été. De son côté, le principal concerné ne rêverait que du Paris SG, malgré l’intérêt de Manchester United, Aston Villa et Newcastle United, à en croire le journaliste turc Ekrem Konur. En attendant les négociations entre les deux clubs, l’entourage de Joao Félix a évoqué sa situation à Madrid.

Le père de Joao Félix reste tranquille et confie tout à Jorge Mendes

De retour d'un prêt à Chelsea, Joao Félix ne devrait pas rester à l’Atlético Madrid la saison prochaine. Écarté par Diego Simeone, l’international portugais devra donc profiter de ce mercato estival pour se trouver un nouveau point de chute. Au micro de Radio Renascença, son père Carlos Sequeira s’est exprimé sur le nouveau statut de son fils à Madrid. Alors que les rumeurs l’envoient un peu partout en Europe, Joao Félix laisse son avenir entre les mains de son agent Jorge Mendes, selon les propos de son géniteur.

« Bien sûr, cette situation l’affecte, mais il doit rester calme, car les choses seront résolues d’une manière ou d’une autre. Où, je ne sais pas. Quoi qu’il décide, pour nous, c’est une bonne chose. Joao a un agent qui s’occupe de lui, c’est Jorge Mendes. Ce sont eux qui le gèrent, je n’ai rien de concret. Je n’aime pas qu’on me dise qu’il y a telle ou telle possibilité, parce que cela crée des attentes qui risquent de ne pas se réaliser », a déclaré le Portugais. Selon plusieurs sources, le PSG attend d’être fixé pour Kylian Mbappé et Neymar avant de bouger ses pions dans ce dossier.