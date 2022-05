Atlético Mercato : Diego Simeone se lance sur un talent de Liga

Publié par Thomas G. le 27 mai 2022 à 14:29

Atlético Mercato : Animés par la volonté de retrouver les sommets, les Colchoneros auraient coché le nom d'un international espagnol.

Atlético Mercato : Une des valeurs sûres de la Liga bientôt à Madrid ?

L’ambition est de retour à Madrid et les Colchoneros veulent définitivement retrouver leur place parmi les équipes de tête en Liga. Après une saison décevante, loin de la course au titre, l’Atlético Madrid va investir massivement pour rattraper son retard.

Selon Mundo Deportivo, l’Atlético Madrid fait partie de la liste des candidats à la signature de Carlos Soler. L’international espagnol a été le meilleur joueur de Valence cette saison et le milieu de 25 ans a mené les Valencians vers la finale de la Coupe du Roi. Valence s’est incliné en finale face au Betis Séville après avoir éliminé l’Athletic Bilbao.

Carlos Soler est en fin de contrat dans un an avec Valence et les discussions pour une prolongation sont rompues. Les Colchoneros souhaitent donc sauter sur l’occasion pour engager le joueur à moindre coût. Sa vision de jeu et sa combativité pourraient faire le plus grand bien au milieu de terrain des Rojiblancos. Enfin, en cas d’arrivée, l’international espagnol viendrait remplacer Hector Herrera qui va quitter la capitale espagnole cet été.

Carlos Soler, le couteau suisse idéal ?

Après l’échec dans le dossier Boubacar Kamara, Carlos Soler est vu comme la solution idéale par les Colchoneros. Sa polyvalence est très appréciée par le staff de Diego Simeone. L’entraîneur argentin estime que Carlos Soler pourrait être positionné au milieu de terrain et sur le côté droit. Une aubaine pour les Rojiblancos, car cela pourrait permettre à Marcos Llorente de retrouver son poste de prédilection, au milieu devant la défense.

Les dirigeants de Valence veulent éviter un départ libre de leur capitaine et l’international espagnol a ainsi été mis sur le marché. Par ailleurs, après l’abandon du Barça, l’Atlético Madrid a le champ libre pour recruter Carlos Soler. Les Colchoneros pourraient passer à l’action dans les prochains jours.