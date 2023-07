Alors que l’OL est attaqué sur plusieurs joueurs, Laurent Blanc a indiqué clairement qu’il souhaite démarrer la saison avec les joueurs sur qui il compte.

Mercato : Laurent Blanc évoque « un mercato difficile »

L’OL s’est déplacé à Garderen aux Pays-Bas pour un stage d’une dizaine de jours. Laurent Blanc s’est certes exilé avec son équipe pour mieux se concentrer sur la préparation estivale, mais il subit la décision de la DNCG. Une décision (encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations) qui complique le mercato lyonnais, notamment le recrutement de nouveaux joueurs. Dans une interview avec L’Équipe, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais n’a pas caché son inquiétude face à cette situation. Même s’il espère une issue favorable à l’appel interjeté par le club, le technicien cévenol évoque « un mercato difficile », à cause de la sanction de la DNCG. En tout cas, le marché de l’OL est freiné pour l’instant. Le dossier Renato Tapia (28 ans, milieu défensif du Celta Vigo) en est une preuve.

Mercato OL : Blanc veut garder Lukeba, Cherki et Barcola dans son équipe

En attendant la décision finale de la DNCG, Laurent Blanc a mis un coup de pression sur la direction rhodanienne. Il souhaite avoir un certain nombre de joueurs majeurs dans son équipe lors du coup d’envoi de la saison, le 12 aout. Il veut démarrer avec les pépites très convoitées cet été : Castello Lukeba (20 ans, défenseur central), Rayan Cherki (20 ans, milieu offensif) et Bradley Barcola (21 ans, ailier droit), « d’autant plus qu’il leur a fait de la place cet hiver ». Le premier est la cible prioritaire du RB Leipzig tandis que le deuxième est courtisé par le Real Madrid et Chelsea. Le dernier est lui dans le viseur de Luis Campos au PSG.

À la question : « Lukeba, Rayan Cherki, Barcola seront-ils lyonnais à la fin du mois d'aout ? Laurent Blanc a répondu sans certitude : « On n'est pas obligés de vendre pour passer la DNCG. On doit libérer surtout de la masse salariale. Ces jeunes ont montré des choses, mais ils ne sont pas encore prêts pour aller au sommet, même si des clubs intermédiaires ont une capacité financière importante. Ce serait un peu tôt pour eux de partir… » Pour rappel, l’OL n’avait pas pu résister à Chelsea pour Malo Gusto (20 ans), transféré à 30 M€ hors bonus, en janvier 2023.