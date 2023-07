L’ASSE devrait annoncer l’arrivée de sa deuxième recrue estivale dans les prochaines heures. Il s’agit d’un joueur offensif polyvalent, comme l’a recommandé Laurent Batlles.

Mercato : L'ASSE d'accord avec Jérémy Livolant, Guingamp baisse ses exigences

Une deuxième recrue estivale, Jérémy Livolant, est en approche à l’ASSE. Sa signature est imminente. Un accord aurait été déjà trouvé avec lui. Il ne reste donc plus d’une entente avec son club, l’EA Guingamp. Mais les nouvelles en provenance des Côte-d’Armor sont plutôt bonnes pour l’AS Saint-Etienne. D’après les informations d’Actu Sainté, la direction de l’En Avant a réduit ses exigences pour le transfert de son capitaine, dont la cote sur le marché est évaluée à 2,5 M€.

« L’AS Saint-Etienne a trouvé un accord avec Jérémy Livolant pour son transfert dans le Forez. Le joueur est séduit par le projet sportif des Verts. De son côté, Guingamp a revu à la baisse ses ambitions financières », a indiqué la source.

Évoquant la suite du mercato estival de l’ASSE, Loïc Perrin avait insisté sur le timing pour l’arrivée des renforts dans le Forez. Son souhait était de mettre rapidement les nouveaux joueurs à la disposition de Laurent Batlles, afin de leur permettre de faire la préparation dans le groupe stéphanois. « On va encore se renforcer. Il y a des discussions avec certains joueurs depuis un long moment. J’espère qu’il y en a qui vont vite arriver. Le plus important c’est le timing. Et le timing c’est le plus rapidement possible », avait-il indiqué, lors de la présentation officielle de la première recrue de l’ASSE cet été. Pour rappel, les Stéphanois ont recruté Ibrahim Sissoko (avant-centre), le 6 juillet. Il est arrivé du FC Sochaux-Montbéliard où il a résilié son contrat.