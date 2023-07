L’OM espère conclure un accord avec Sheffield pour la signature d’Iliman Ndiaye dans les prochaines heures. Les positions se rapprochent.

Mercato OM : Accord imminent avec Sheffield United pour Iliman Ndiaye

Le mercato estival de l'Olympique de Marseille connaît une avancée significative ces derniers jours. Après avoir bouclé l'arrivée imminente de Renan Lodi en provenance de l’Atlético Madrid, la direction marseillaise se concentre désormais sur le renforcement de son secteur offensif. Alors que les négociations pour prolonger Alexis Sanchez se compliquent de plus en plus, les dirigeants de l'OM explorent de nouvelles pistes pour trouver un attaquant de qualité. Et leur choix se porte visiblement sur Iliman Ndiaye.

Les négociations avec l’attaquant sénégalais de Sheffield United ont déjà débuté et les premiers échanges ont été très positifs. Passé par le centre de formation de l’OM, avant d’exploser en Angleterre, Iliman Ndiaye est favorable à un retour à Marseille durant ce mercato. Il a déjà donné son accord pour rejoindre le club phocéen sur les bases d’un contrat de cinq ans. Les deux écuries doivent à présent s’accorder afin de finaliser la transaction. Et après plusieurs semaines de négociation, les positions entre les deux parties se rapprochent.

En effet, selon les dernières informations provenant du compte Twitter Treize013, un accord entre l'OM et Sheffield United pour le transfert d'Iliman Ndiaye est imminent. Seul point d’ombre, les détails financiers de la transaction n'ont pas encore été dévoilés. Les dirigeants britanniques réclameraient 20 millions d’euros pour acter le départ de leur joueur dont le bail expire en juin 2024, mais l’opération pourrait se conclure en dessous de ce montant. L’écart semble faible entre les deux positions et tout pourrait aller très vite au cours des prochaines heures.

Iliman Ndiaye, un nouveau gros coup pour Marseille

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille espèrent finaliser les modalités du transfert d’Iliman Ndiaye en cette fin de semaine. Son arrivée sera un très gros coup pour le secteur offensif de l'OM. Âgé de 23 ans, l'attaquant sénégalais a réalisé une saison impressionnante avec Sheffield United, en marquant 13 buts et délivrant 8 passes décisives cette saison en Championship. Son potentiel et ses qualités techniques font de lui un joueur prometteur pour l'avenir de l'équipe marseillaise.

Le président de l'OM, Pablo Longoria, poursuit donc son mercato estival, cherchant à augmenter son effectif dans différentes lignes de jeu. Après l'arrivée imminente de Renan Lodi en provenance de l'Atlético Madrid et les négociations en cours pour Iliman Ndiaye, les supporters marseillais peuvent espérer un recrutement ambitieux pour la saison à venir.