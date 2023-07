L'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc pourrait bien avoir trouvé deux renforts de choix pour la saison prochaine. Il a pu les observer lors d'un match amical.

L'OL remporte son premier match amical

La préparation commence bien pour l'Olympique Lyonnais. Pour son premier match amical de la saison 2023-2024, le club rhodanien a vaincu De Treffers (2-1), une formation de troisième division néerlandaise vendredi. Si les Gones ont encaissé un coup dur dès le début de la rencontre, avec la sortie sur blessure de Dejan Lovren, ils ont su l'emporter en étant pourtant menés au score.

Laurent Blanc, le technicien de l'OL a fait tourner durant la partie. Toute l'équipe a été changée à la pause, ce qui était prévu peu importe le scénario du match. Ainsi, plusieurs jeunes de l'effectif ont pu faire leur apparition, comme Pathé Mboup ou encore Sekou Lega. Les recrues étaient aussi présentes, à l'image de Skelly Alvero qui a rendu une copie timide pour sa première. Jugé comme indésirable lors du dernier exercice, Jeff Reine-Adélaïde a également participé à la rencontre.

Tino Kadewere et Jeff Reine-Adélaïde envoient un message à l'OL

Côté lyonnais, ce sont Tino Kadewere et Jeff Reine-Adélaïde qui ont marqué, donnant la victoire contre De Treffers. Le premier a répondu de fort belle manière à l'ouverture du score des Néerlandais sur penalty (1-0, 49'). Lancé dans la profondeur, il a éliminé le gardien avant de marquer dans le but vide (1-1, 71'). Une réalisation qui fait du bien pour l'attaquant zimbabwéen, qui n'avait plus marqué pour l'OL depuis le 19 février 2022 (Lens 1-1 Lyon, 25ème journée de Ligue 1).

À quelques secondes de la fin du match, Jeff Reine-Adélaïde est parvenu à faire sauter le verrou des locaux. L'ailier de 25 ans, prêté à Troyes lors du dernier exercice, a donné la victoire à l'OL sur penalty (1-2, 89'). Tout comme Kadewere, le joueur a semblé reprendre confiance durant la partie, et a été récompensé par ce but. De quoi chambouler les plans de Laurent Blanc pour la saison à venir ? Pas sûr. Néanmoins, ces matchs de préparation permettent aux joueurs de montrer leur motivation et leur engagement. Le coach rhodanien peut au moins être satisfait de leurs prestations.