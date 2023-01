OL Mercato : Un autre club se positionne sur Jeff Reine-Adélaïde

Publié par Enzo Vidy le 30 janvier 2023 à 12:35

Après un début de mercato hivernal assez calme, les choses s'accélèrent à l' OL, et un autre club se positionne sur Jeff Reine-Adélaïde.

En plein cœur d'un contexte sportif délicat, l' OL est parvenu à se donner un peu d'air dimanche soir au stade François-Coty. Malgré une prestation loin d'être rassurante, les Gones ont fait preuve de réalisme, et sont parvenus à s'imposer 2-0 face à l'AC Ajaccio grâce à des buts de Johann Lepenant et d'Alexandre Lacazette.

Prochain rendez-vous dès mercredi pour l' OL, avec la réception du Stade Brestois au Groupama Stadium pour confirmer le succès acquis en terre corse. En attendant cette rencontre, le mercato devrait grandement agiter l'Olympique Lyonnais à tous les niveaux dans les prochaines heures. Toujours en quête d'un renfort offensif avant le 31 janvier, les dirigeants rhodaniens veulent également se débarrasser des joueurs qui ne sont plus heureux à l' OL.

Parmi eux, Jeff Reine-Adélaïde est toujours plus proche d'un départ au fil des jours. Après son transfert à Séville annulé à l'issue de la visite médicale, le milieu offensif lyonnais intéresse tout particulièrement Angers SCO, qui semblait tenir la corde pour s'attacher les services du joueur de l' OL. Mais ce lundi, un nouveau club se serait positionné sur le dossier.

OL Mercato : L'ESTAC est venu aux nouvelles pour Jeff Reine-Adélaïde

D'après les informations révélées par L'Équipe ce lundi, le SCO d'Angers ne serait plus seul club sur le dossier Jeff Reine-Adélaïde. Les dirigeants de Troyes sont également très intéressés par le milieu offensif de l' OL, et auraient d'ores et déjà pris contact avec lui en vue d'un transfert cet hiver.

Le quotidien sportif précise que Jeff Reine-Adélaïde doit prendre sa décision ce lundi sur son futur club, mais la venue de l'ESTAC ne devrait pas faire les affaires du SCO d'Angers, si l'on compare la situation des deux clubs en championnat. Reste à savoir le projet sportif que choisira le joueur de l'Olympique Lyonnais.