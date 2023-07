En cas de départ de Jonathan David, le LOSC connaît déjà son remplaçant. Il s'agit de Gift Orban, pisté depuis plusieurs mois à La Gantoise.

Mercato LOSC : Gift Orban, la priorité en cas de départ de Jonathan David

Après avoir perdu Timothy Weah et Jonathan Bamba sur le front de l'attaque, le LOSC s'inquiète pour son meilleur buteur. En effet, Jonathan David n'a pas encore fait de choix pour son avenir, laissant la porte ouverte à un départ cet été. Il est estimé à 50 millions d'euros par la direction du club d'après Foot Mercato. Pour le moment, aucun prétendant semble pouvoir s'aligner sur ce montant. Mais cela ne saurait tarder.

En attendant de connaître le dénouement de ce dossier, le LOSC veut anticiper la vente. Depuis mai dernier, le cinquième de Ligue 1 en pince pour Gift Orban. L'attaquant nigérian a réalisé un exercice très intéressant avec La Gantoise (15 buts et 2 passes décisives en 16 matchs, à 20 ans). Son profil rappelle étrangement celui de son compatriote Victor Osimhen, qui avait subjugué les fans du LOSC après une superbe saison en Belgique (19 buts et 4 passes décisives en 34 rencontres avec le Charleroi SC, à 21 ans). Gift Orban serait désormais l'attaquant prioritaire pour le club nordiste, selon Foot Mercato. Un accord serait proche d'être trouvé.

Lille ne veut pas se faire doubler par la concurrence

Il y a un problème dans le dossier Gift Orban. Il y a une forte concurrence pour l'attaquant nigérian, ce qui veut dire que le LOSC va devoir agir vite s'il veut l'enrôler. Or, les Dogues se retrouvent coincés à cause de la situation de Jonathan David. Prendraient-ils le risque d'acheter Orban, sans avoir vendu le Canadien ? Le départ de Jonathan Bamba pourrait peut-être faire pencher la balance. Avec deux éléments offensifs en moins (Bamba et Weah), Lille serait peut-être enclin à foncer sur la pépite de La Gantoise.

Mais il y a un nouvel obstacle : le prix de Gift Orban. En mars dernier, Hein Vanhaezebrouck l'estimait à 40 voire 50 millions d'euros d'après le média belge Footnews. L'entraîneur des Buffalo's souhaite conserver une année de plus son joyau. Cependant, la direction pourrait revoir ses attentes à la baisse. Le site spécialisé Transfermarkt juge Orban à 20 millions d'euros. Pour le moment, le LOSC a récupéré un peu plus de 4,8 millions d'euros, grâce à la vente de Timothy Weah (11,3 millions d'euros selon L'Équipe). Reste à savoir si le club de Ligue 1 veut attendre la décision de Jonathan David pour foncer.