Le LOSC fait face à une forte concurrence pour Gift Orban. En plus du RC Lens, trois clubs étrangers s'immiscent dans le dossier.

Mercato LOSC : La concurrence s'agrandit pour Gift Orban

Gift Orban, qui évolue actuellement à la Gantoise en Belgique, attire l'attention de nombreux clubs étrangers suite à ses performances remarquables. Arrivé au mois de janvier, le jeune attaquant a inscrit 20 buts et délivré 5 passes décisives en 21 rencontres, sous les couleurs du club belge.

En quelques mois seulement, son potentiel offensif et sa polyvalence ont fait de lui l'une des cibles les plus convoitées sur le marché des transferts. Prospectant régulièrement en Belgique, le LOSC a entrepris des démarches pour l’attirer dans ses filets dès l’ouverture du prochain mercato et renforcé ainsi son secteur offensif en vue de la saison à venir.

Réputé pour sa capacité à développer de jeunes joueurs à fort potentiel, le club lillois voit en Gift Orban un renfort essentiel pour succéder à Jonathan David qui devrait s’en aller cet été. Le contact a déjà été noué entre les différentes parties. Malheureusement pour le LOSC, la concurrence sur cette piste offensive se densifie.

Burnley, Union Berlin et Francfort foncent aussi sur Gift Orban

Alors que le RC Lens reste en embuscade pour sa signature, deux autres prétendants viennent de se signaler. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Burnley, promu en Premier League, Union Berlin et l'Eintracht Francfort ont également exprimé leur intérêt pour le jeune crack nigérian. Ces trois clubs seraient prêts à lui offrir un salaire conséquent pour le convaincre de signer, ce qui pourrait séduire Gift Orban dans sa décision finale.

Cette situation ne fait pas les affaires du LOSC qui se retrouve face à un véritable défi. Le club entraîné par Paulo Fonseca devra redoubler d'efforts pour convaincre le jeune joueur de rejoindre ses rangs cet été. Mis à part les arguments sportifs, il faudra aussi mettre en avant les ambitions du club, sa structure solide, ses performances récentes et une qualification pour l’Europe en vue d’arracher sa signature.

Pour le moment, le LOSC est 4e du championnat. Les Dogues devront s’imposer samedi prochain à Troyes en vue de valider leur qualification pour la prochaine Ligue Europa. Dans ce cas de figure, ils auront un argument de poids pour signer Gift Orban. Quoi qu’il en soit, la bataille pour la signature de Gift Orban s’annonce très compliquée. Le club lillois devra agir rapidement et avec détermination pour sécuriser sa pole position sur ce dossier.