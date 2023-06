En quête de renfort offensif, l’OM avance à présent sur les plates-bandes du RC Lens. Le club phocéen s’est immiscé dans la bataille pour Gift Orban.

Mercato OM : Pablo Longoria concurrence le RC Lens pour Gift Orban

Cette saison, l’Olympique de Marseille et le RC Lens se sont livrés une bataille acharnée pour la 2e place du championnat. Si cette bataille a finalement été remportée par les Sang et Or au détriment des Marseillais, ces deux formations risquent à nouveau de s’affronter sur le marché des transferts.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’intérêt du RC Lens pour Gift Orban est évoqué dans la presse locale. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant le jeune attaquant nigérian risque fortement de faire parler de lui lors de ce mercato estival tant plusieurs clubs européens se bousculent en coulisse pour arracher sa signature.

Arrivé en janvier dernier en provenance de la Suède, Gift Orban a réalisé une saison sensationnelle sous les couleurs de la KAA Gantois avec un bilan de 20 réalisations en 22 apparitions. Des performances qui ont rapidement attiré l’attention de clubs européens. En France, le RC Lens semble déterminé à le recruter afin d’anticiper le probable départ de Loïs Openda. Mais le club lensois devra faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. En plus du LOSC, l’OM fonce aussi sur Gift Orban.

Gift Orban visé à par l'OM pour succéder à Alexis Sanchez

Le journaliste italien Ignazio Genuardi assure en effet que l’Olympique de Marseille, qui pourrait bien perdre quelques éléments offensifs cet été, a clairement identifié Gift Orban comme une cible préférentielle pour cet été. Son profil prometteur à forte valeur marchande collerait tout à fait au type de joueur recherché par le club phocéen en cas de départ d’Alexis Sanchez.

Pour le moment, le dossier est étudié en interne, mais aucune avancée significative n'a eu lieu ces derniers jours pour le jeune crack de la Gantoise. La bataille pour s’attacher les services du jeune buteur nigérian promet donc d’être intense. Sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d'euros, selon Transfermarkt. Cette rude concurrence risque cependant de faire grimper les enchères. L’AS Monaco et Naples seraient aussi sur ses traces.