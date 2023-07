Alors que le Stade Rennais travaille sur plusieurs dossiers pour renforcer l'effectif, un milieu du SRFC pourrait quitter le club cet été.

Mercato Stade Rennais : Un départ de Baptiste Santamaria n'est pas à exclure

Il fait partie des joueurs qui pourraient être amenés à quitter le Stade Rennais durant ce mercato estival, d'après les informations de Mohamed Toubache-Ter. Après une première saison très intéressante sous le maillot du SRFC, le dernier exercice a été beaucoup plus délicat pour Baptiste Santamaria.

Gravement blessé à la cheville en septembre dernier, le milieu de 28 ans a dû être éloigné des terrains pendant quelques mois avant de revenir en deuxième partie de saison. Mais son retour s'est avéré difficile et Baptiste Santamaria n'a pas su retrouver le niveau qui était le sien avant sa terrible blessure. Même si Bruno Genesio lui a donné toute sa confiance en l'alignant d'entrée à la quasi-totalité des matchs sur la fin de saison, l'ancien joueur du SCO d'Angers n'est pas certain de rester en Bretagne, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Rouge et Noir.

Flavien Tait devrait quitter le Stade Rennais

Toujours selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Flavien Tait est bien sur le départ du Stade Rennais. Si nom a récemment été associé à Montpellier, la source indique toutefois que le milieu rennais ne devrait pas rejoindre l'Hérault cet été. C'est donc vers une autre destination que l'ancien joueur du SCO se dirige même si celle-ci n'a pas encore filtré.

Mohamed Toubache-Ter a également ajouté que les dirigeants bretons étaient à l'heure actuelle pleinement concentrés sur le dossier d'un latéral droit qu'ils veulent absolument trouver le plus vite possible afin que celui-ci rejoigne le groupe pour la préparation d'avant-saison. Pour rappel, le SRFC disputera son premier match amical mercredi à la Piverdière face à l'US Concarneau.