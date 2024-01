Pisté par l'OL, Hannibal Mejbri a répondu ce samedi. De son côté, le club rhodanien multiplie les pistes dans l'entrejeu alors que Corentin Tolisso séduit.

Mercato OL : Hannibal Mejbri privilégie un autre club que Lyon

Miraculeusement non-relégable après 17 journées de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais fait peau neuve cet hiver. John Textor, le président du club rhodanien, estime que des changements doivent être faits pour assurer la remontée au classement. Deux renforts ont été officiellement actés vendredi : les venues d'Adryelson (défenseur central) et Lucas Perri (gardien). Le premier a signé pour 3,5 millions d'euros, contre 3,2 millions pour le second d'après L'Équipe.

L'objectif de ces recrues est évidemment de solidifier une défense très perméable lors de la première partie de saison. Avec 27 buts encaissés, les Gones possèdent le dix-huitième bilan parmi les équipes de Ligue 1. Seuls le FC Nantes (13ème, 28 buts encaissés) et le FC Lorient (17ème, 35 buts encaissés) font pire. En attendant de voir si l'investissement a été rentable pour la direction, d'autres joueurs sont visés. On retrouve notamment Hannibal Mejbri, la pépite de Manchester United. En manque de temps de jeu (9 apparitions), le milieu de 20 ans est dans les petits papiers de Lyon selon Foot Mercato. Seulement, il préfère signer en prêt au FC Séville, à en croire Diario de Sevilla ce samedi.

Plusieurs profils étudiés par l'OL au milieu de terrain

La piste Hannibal Mejbri ne serait donc plus d'actualité. En revanche, d'autres milieux de terrain attirent l'attention de l'OL. Les Rennais Baptiste Santamaria (28 ans) et Nemanja Matic (35 ans) en font partie. Les deux évoluent en tant que milieu défensif et sont des joueurs importants pour leur club, le Stade Rennais FC. John Textor sait qu'il sera particulièrement difficile d'attirer Matic, puisque le club breton ne souhaite pas le vendre à un club de Ligue 1 selon l'insider Mohamed Toubache-Ter.

La direction de l'OL pourrait passer à l'action une fois qu'elle aura traité le dossier Corentin Tolisso. D'après RMC Sport, c'est fait : l'international français va rester à Lyon malgré un fort intérêt de Fenerbahçe. John Textor n'a plus envie de le vendre, voyant en lui des améliorations sous les ordres de Pierre Sage. David Friio, le directeur sportif du club rhodanien, devrait donc s'activer pour dénicher la perle rare dans l'entrejeu. L'homme de 50 ans travaille déjà sur l'arrivée d'un défenseur central. Les noms de Clément Lenglet et David Carmo reviennent avec insistance ces derniers jours.