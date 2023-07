Alors que l'OM voit la piste Iliman Ndiaye s'envoler ce lundi, Pablo Longoria aurait formulé une offre dans le but de faire revenir Michy Batshuayi.

Mercato OM : Michy Batshuayi bientôt de retour à Marseille ?

C'est la grosse information du jour sortie par la presse turque. Après une saison en demi-teinte à Fenerbahçe où il a inscrit 12 buts en 19 matchs de championnat disputés, Michy Batshuayi est annoncé partant durant ce mercato estival. Et d'après les révélations faites par le média turc AS Marca, Pablo Longoria se serait d'ores et déjà saisi du dossier.

En effet, le président marseillais aurait formulé une offre d'environ 11 millions d'euros pour faire revenir l'international belge à Marseille cet été. Une somme qui ne devrait pas suffire à convaincre les dirigeants turcs puisque ces derniers attendent a minima 15 millions d'euros pour laisser filer Michy Batshuayi. Passé par l'OM de 2014 à 2016, l'attaquant de 29 ans est apprécié dans la cité phocéenne, notamment grâce à sa dernière saison où il avait inscrit 17 buts en 36 matchs de Ligue 1.

Le RC Lens également sur le dossier

Dans l'obligation de renforcer son attaque suite au départ de Loïs Openda en direction du RB Leipzig, le RC Lens aurait jeté son dévolu sur Michy Batshuayi. Il y a quelques heures, le média Lensois.com indiquait que l'attaquant belge était enclin à rejoindre le Nord de la France cet été. Mais avec l'arrivée de l'OM sur le dossier, il n'est pas impossible que l'ancien joueur de Chelsea change d'avis dans les heures à venir.

C'est donc une nouvelle bataille entre lensois et marseillais qui est sur le point de s'engager, après celle concernant Andy Diouf. Le milieu du FC Bâle était courtisé par les deux écuries françaises, et c'est finalement le RCL qui a obtenu gain de cause en signant le joueur formé au Stade Rennais pour un montant de 14 millions d'euros.