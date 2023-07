C’est une véritable bombe que la presse espagnole vient de lâcher. La star Kylian Mbappé va quitter le PSG pour s’engager en faveur du Real Madrid cet été.

Mercato PSG : Benzema voit Kylian Mbappé partir « à Madrid en ce moment»

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a informé la direction du Paris Saint-Germain de sa décision de ne pas lever son option d’une saison en plus, ouvrant ainsi la porte à un départ libre dans douze mois. Mais selon l’ancien capitaine des Merengues, Karim Benzema, le numéro 7 du PSG pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet été.

En effet, dans des propos rapportés par le média Defensa Central, le Ballon d’Or 2023 aurait confié en coulisses : « Je le crois à cause de qui ils sont et ils me disent oui, qu'il va à Madrid en ce moment… » Alors qu’il assure vouloir honorer son contrat avec le Paris SG jusqu’au bout, soit jusqu’en juin 2024, Mbappé pourrait finalement accepter de partir dès cet été. Un scénario qui arrangerait aussi les affaires de la direction parisienne, et d’ailleurs soutenue par Nasser Al-Khelaïfi.

Rencontre décisive entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi

De retour de vacances, Kylian Mbappé a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement ce lundi. D’après les renseignements de L’Équipe, le capitaine de l’Équipe de France va rencontrer Nasser Al-Khelaïfi ce mardi pour faire le point sur sa situation personnelle. Pour le président du PSG, l’équation est très simple. Si Kylian Mbappé n’accepte pas la proposition de contrat du PSG dans 11 jours, le Paris Saint-Germain communiquera au Real Madrid qu’un transfert est possible. Paris demandera une indemnité record, à partir de 200 millions d’euros notamment, et une prise en charge partagée de la prime de fidélité.

Une tendance confirmée par Sports Zone, qui assure que « au cours des dernières heures, le PSG a activé son réseau pour refaire passer le message que le club présentera dans une entrevue prévue mardi avec Kylian Mbappé : prolongation ou vente. Paris n’a pas peur de vendre Mbappé. Des sources du dossier répètent souvent "Paris ne peut pas s’assoir sur 350M€ pour une année de Kylian Mbappé, c’est impossible" ». Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour l’avenir du partenaire de Neymar.