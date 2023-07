Proche de rejoindre l’OM, Iliman Ndiaye devrait finalement rester à Sheffield. Pourtant, les Marseillais avaient mis les moyens pour son transfert.

Mercato OM : 16 millions d’euros pour Iliman Ndiaye

Tout indique qu’Iliman Ndiaye ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille pendant ce mercato. Alors que les négociations semblaient bien avancer pour sa venue à l'OM, l'attaquant sénégalais a finalement tourné le dos aux sirènes marseillaises. L'Équipe assure en effet que le joueur de 23 ans a décidé de poursuivre son aventure à Sheffield United après une longue réflexion. Les arguments avancés par sa direction ont été déterminants dans son choix.

La direction de Sheffield, désireuse de prolonger le contrat de son buteur qui expire en juin 2024, a adopté une approche très offensive en lui assurant qu'il serait au cœur du projet. Son entourage a également exercé une influence sur son choix en faveur d'un maintien en Angleterre. En conséquence, Iliman Ndiaye est revenu sur sa décision. Alors qu’il était d’accord pour signer un contrat de 5 ans avec l'OM, le principal intéressé a finalement décidé de continuer son expérience en Angleterre.

Ce choix représente un coup dur pour l'Olympique de Marseille, qui était prêt à débourser une somme considérable pour son transfert. Le quotidien sportif indique en effet que le club présidé par Pablo Longoria était disposé à mettre jusqu'à 16 millions d'euros sur la table des négociations pour s'attacher les services d’Iliman Ndiaye. Malheureusement, cette tentative s'est soldée par un échec. L'OM devra maintenant explorer d'autres pistes pour renforcer son attaque.

L’Olympique de Marseille se tourne vers Pierre-Emerick Aubameyang

D’ailleurs, une lueur d'espoir apparaît à Marseille avec la possible arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Le club phocéen aurait même conclu un premier accord avec l’avant-centre gabonais sur la base d’un contrat de 3 ans. Il ne reste plus qu’aux dirigeants de l'OM et de Chelsea de trouver un terrain d’entente afin de finaliser cette opération. Les Marseillais sont très optimistes concernant l’aboutissement de ce deal, car les Blues ne devraient pas demander une grosse indemnité de transfert.

Fabrizio Romano révèle que l’OM et Chelsea discuteront de Pierre-Emerick Aubameyang dans la semaine afin de trouver un accord économique et laisser l'attaquant gabonais rejoindre Marseille lors de ce mercato estival. L’arrivée de l’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone sera un renfort de poids pour les Phocéens.