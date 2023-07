Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM entre dans sa phase définitive. Le Gabonais est en passe de résilier son contrat avec Chelsea.

Mercato OM : Aubameyang négocie la résiliation de son contrat avec Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche sérieusement de l’Olympique de Marseille. En quête d’un nouvel avant-centre durant ce mercato estival, la direction de l’OM a jeté son dévolu sur l’attaquant gabonais et les premiers échanges sont jugés très positifs. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2024 avec Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement répondu favorablement aux avances marseillaises. Les deux parties seraient tombées d’accord sur les bases d'un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2026.

Mis à l’écart du groupe de Chelsea, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et d’Arsenal a bien compris qu’il était temps pour lui d’aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Il a alors été séduit par la perspective de relever un nouveau défi à Marseille. L’idée de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions sous les couleurs phocéennes a été décisive dans son choix. Il ne reste plus qu’à trouver un accord avec Chelsea pour finaliser sa venue à l’OM. Et sur ce point, le club phocéen pourrait finalement s’offrir les services du joueur de 34 ans sans avoir à payer d’indemnité de transfert.

En effet, La Provence révèle que Pierre-Emerick Aubameyang a entamé des discussions avec la direction de Chelsea afin de se libérer de sa dernière année de contrat. Alors qu’il s’entraîne à l’écart du groupe des Blues, l’ancien Stéphanois semble déterminé à quitter le club londonien au plus vite. Même si pour le moment, aucun accord n’a été trouvé pour la résiliation de son bail, cette décision fait les affaires des dirigeants phocéens.

Une semaine décisive pour l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang

À l’instar d’Alexis Sanchez qui avait résilié son contrat avec l’Inter Milan avant de signer à l’Olympique de Marseille l’été dernier, les dirigeants phocéens se préparent aussi à recruter gratuitement Pierre-Emerick Aubameyang. Le dossier devrait s'accélérer cette semaine, avec l'espoir que les discussions entre l’avant-centre gabonais et Chelsea aboutissent rapidement. Si le transfert d'Aubameyang à l'OM se concrétise, ce serait un renfort de poids pour l’OM.

Avec son expérience internationale et son instinct de buteur, Aubameyang apporterait une grande qualité offensive à l'équipe entraînée par Marcelino. Le technicien espagnol le veut et milite en interne pour sa venue à Marseille. Les supporters de l'OM attendent avec impatience l’aboutissement de cette signature, qui marquera sans doute un tournant majeur dans le projet du club phocéen et renforcera ses ambitions pour la saison à venir.