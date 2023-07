Après avoir acté les arrivées de Skelly Alvero et Clinton Mata, l'OL s'active dans le sens des départs, et pourrait faire partir un attaquant.

Mercato OL : Sekou Lega bientôt prêté par l'Olympique Lyonnais ?

Ça commence à se bousculer au niveau du secteur offensif de l'Olympique Lyonnais. Avec les retours de prêt de Karl Toko-Ekambi et de Tino Kadewere, l'attaque rhodanienne est surpeuplée, et il sera difficile de satisfaire tout le monde cette saison en terme de temps de jeu. De ce fait, les dirigeants de l'OL envisagent de se séparer de plusieurs joueurs cet été, à commencer par Karl Toko-Ekambi, lui qui ne veut plus porter le maillot lyonnais à cause d'une relation délicate avec les supporters.

À un an de la fin de son contrat, l'attaquant camerounais intéresse Fenerbahce, et pourrait voir son contrat être libéré par l'Olympique Lyonnais pour faciliter son départ. Ce mardi, c'est un jeune attaquant de l'OL qui est associé à un départ cet été. En effet, selon les informations révélées par Foot Mercato, Sekou Lega pourrait partir en prêt dans les semaines à venir, lui qui était courtisé il y a quelques semaines par le Stade Lavallois. Meilleur buteur de la réserve la saison dernière, le joueur de 20 ans a participé au dernier match amical de l'OL face à De Treffers remporté 2-1 par les Gones.

Bastia, destination la plus chaude pour Sekou Lega

Toujours selon les informations de Foot Mercato, Sekou Lega est proche de rejoindre le SC Bastia. La source indique en effet que les discussions sont bien avancées entre les parties, et que l'attaquant lyonnais viendrait remplacer Frank Magri sur le front de l'attaque bastiaise. D'abord annoncé au RWD Molenbeek, club détenu par John Textor, le joueur de 20 ans devrait donc rester en France pour tenter de prendre de l'expérience et revenir à l'Olympique Lyonnais dans le but de s'imposer au sein de l'équipe première.