Alors qu'aucune recrue n'est à mentionner pour le moment à l'OGC Nice, un défenseur de l'AC Milan est proche de débarquer au Gym.

Mercato OGC Nice : Fodé Ballo-Touré se dirige vers le Gym

L'OGC Nice va peut-être enfin boucler l'arrivée d'une première recrue sur ce mercato. Sur le dossier Fodé Ballo-Touré depuis plusieurs jours, Florent Ghisolfi est en passe d'obtenir gain de cause, d'après les dernières tendances. Selon les informations de Daniele Longo, journaliste pour Calciomercato, le latéral gauche sénégalais se rapproche de l'OGC Nice, lui qui évolue actuellement sous les couleurs du Milan AC.

Un retour aux sources donc pour celui qui a porté les couleurs du LOSC et de l'AS Monaco ces dernières années. Fodé Ballo-Touré possède 120 matchs de Ligue 1 à son actif, et ne devrait pas avoir de mal à se réadapter au championnat français si son arrivée à Nice se confirme dans les jours à venir. Le défenseur de 26 ans a besoin de se relancer après une saison compliquée en Italie où il n'a disputé que 16 matchs toutes compétitions confondues avec le Milan AC, et l'OGC Nice de Francesco Farioli pourrait être la solution idéale.

Les recrues se font attendre à l'OGC Nice

La mi-juillet est passée, et les supporters de l'OGC Nice attendent toujours que des mouvements se fassent ressentir. Si le dernier mercato hivernal a été convaincant avec notamment la signature de Terem Moffi, ce début d'été est beaucoup plus délicat au Gym. Les dirigeants ont d'abord mis beaucoup de temps avant de parvenir à finaliser l'arrivée du nouveau coach, Francesco Farioli.

Maintenant que ce dossier est réglé, Florent Ghisolfi se concentre pleinement sur le renforcement de l'effectif, mais les pistes sont peu nombreuses à l'heure actuelle. Hormis Fodé Ballo-Touré, le Gym vise également Jean-Ricner Bellegarde, mais là encore, la piste semble assez complexe pour le moment.