En grande difficulté à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang est proche de signer à l’OM cet été. Le montant de la transaction a déjà fuité.

Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche de Marseille

Malgré l’échec de la piste menant à Iliman Ndiaye, qui a finalement décidé de rester à Sheffield United, l’Olympique de Marseille ne se laisse pas abattre. Bien au contraire, la direction de l’OM se tourne vers une autre piste en attaque et celle-ci est en passe de se finaliser. En effet, les négociations pour la venue de Pierre-Emerick Aubameyang se sont intensifiées ces dernières heures et sont sur le point d’aboutir.

Après une première partie de saison décevante à Chelsea, où il a été relégué sur le banc de touche, l’attaquant gabonais ne rentre pas vraiment dans les plans de sa direction. La preuve, le joueur de 34 ans n’a pas intégré le groupe de l’équipe première pour la préparation estivale. Il s’entraîne à l’écart de ses coéquipiers, avec un préparateur physique.

Conscient qu’il n’est plus désiré à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang souhaite s’en aller. Il n’a alors pas hésité à répondre favorablement aux sirènes marseillaises. Les deux parties seraient tombées d’accord sur la base d’un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. L’OM devra à présent trouver un terrain d’entente avec Chelsea pour finaliser ce transfert, et les dirigeants londoniens semblent disposés à faciliter son départ.

L’OM et Chelsea proches d’un accord pour Aubameyang

Selon les dernières informations de Daniele Longo, journaliste pour Calciomercato, les dirigeants de l’OM et de Chelsea sont proches de conclure un accord pour un montant compris entre 2 à 3 millions d’euros. Si cette information venait à se confirmer, ce serait une excellente opération pour l’Olympique de Marseille, qui parviendrait à renforcer son attaquant à moindre coût avec l’arrivée d’un joueur de classe mondiale.

Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, à ce montant jugé très accessible, serait un véritable coup de maître réalisé par Pablo Longoria et son équipe. Avec son expérience du haut niveau, son instinct de buteur et sa capacité à faire la différence, l'attaquant gabonais apporterait un véritable plus à l'équipe entraînée par Marcelino. Les négociations sont en cours entre les différentes parties.