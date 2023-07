À la veille du premier match amical de l'été pour le Stade Rennais, quatre joueurs du SRFC ont fait leur retour à l'entraînement ce mardi.

Stade Rennais : Theate, Meling, Majer et Doku retrouvent la Piverdière

Bruno Genesio va pouvoir travailler avec un groupe proche d'être au complet désormais. Ce mardi, Arthur Theate, Birger Meling, Jérémy Doku et Lovro Majer sont revenus de vacances et ont repris l'entraînement avec le reste des Rouge et Noir. Désormais, il ne manque plus qu'Enzo Le Fée, Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri et Ibrahim Salah pour que le groupe soit au complet.

Les trois bleuets sont attendus le 24 juillet prochain à la Piverdière, tandis que l'attaquant marocain bénéficiera d'une semaine de vacances supplémentaire, d'après les informations divulguées par Stade Rennais Online. Parmi les quatre joueurs qui ont fait leur retour ce mardi à la Piverdière, Lovro Majer et Jérémy Doku ne sont pas certains d'être rennais à la reprise du championnat. En ce qui concerne le milieu croate, une offre a été transmise il y a quelques semaines à Florian Maurice en provenance de Wolfsburg. Pour Jérémy Doku, le directeur sportif du Stade Rennais n'exclut pas un départ cet été, mais attend au moins 50 millions d'euros pour le laisser filer.

Premier match amical du SRFC face à Concarneau mercredi

Mercredi à la Piverdière, le Stade Rennais va disputer sa toute première rencontre de la saison. Opposés à l'US Concarneau, les hommes de Bruno Genesio voudront débuter de la meilleure des manières leur série de matchs amicaux. Ce sera l'occasion pour Ludovic Blas et Gauthier Gallon de disputer leurs premières minutes avec les Rouge et Noir. Après cette rencontre, les Rennais accueilleront l'US Saint-Malo samedi prochain et pourront compter sur le soutien de leurs supporters à la Piverdière.