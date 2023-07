Alors que Lovro Majer est annoncé sur le départ du Stade Rennais cet été, Florian Maurice a confirmé une offre reçue pour le joueur croate.

Mercato Stade Rennais : Wolfsburg se montre timide pour Lovro Majer

Lovro Majer ne sera sans doute pas un joueur du Stade Rennais la saison prochaine. Déjà annoncé partant l'été dernier, il était finalement rester en Bretagne presque à contrecoeur quand on voit ses prestations sur la première partie de saison. Et malgré une fin d'exercice un peu plus encourageante, les dirigeants bretons ont bien compris les intentions du milieu croate, qui ne compte pas rester une saison de plus.

Vendeur, Florian Maurice veut néanmoins récupérer une belle somme d'argent pour sa pépite. Recruté 12 millions d'euros en août 2021, il faudra débourser plus de trois fois ce montant, soit 40 millions d'euros, pour convaincre le SRFC de céder Lovro Majer. Comme évoqué récemment dans nos colonnes, un club italien aurait formulé une offre de 25 millions d'euros pour le milieu croate.

Ce jeudi, Florian Maurice a confirmé qu'une proposition lui avait été transmise. "Oui j'ai une offre pour Lovro Majer." Cette offre serait celle de Wolfsburg, selon les informations de L'Équipe. Mais le 8e de Bundesliga la saison dernière, se serait montré assez timide avec une proposition loin des attentes rennaises, qui ne compte pas lâcher sa pépite pour moins de 25 millions.

Jérémy Doku pourrait lui aussi partir

C'est l'autre dossier chaud du mercato du SRFC dans le sens des départs. Auteur d'une fin de saison tonitruante où il a été décisif à plusieurs reprises, Jérémy Doku fait partie des valeurs marchandes les plus élevées de l'effectif Rouge et Noir. Récemment, un intérêt de Liverpool a été révélé pour l'attaquant belge qui semble bel et bien sur le départ cet été, à en croire les propos de Florian Maurice ce jeudi. "C’est calme en coulisses pour l’instant. On va voir ce qui va se passer durant ce mercato, ça risque d’évoluer."

Avec l'arrivée de Ludovic Blas, officialisée mercredi soir, et celle d'Enzo Le Fée, qui devrait être annoncée vendredi, Bruno Genesio va avoir un secteur offensif très chargé, et Florian Maurice est obligé de faire des choix cet été.