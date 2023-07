Après Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia, Pablo Longoria réalise un nouveau coup de génie à l'OM avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang.

Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang arrive gratuitement à Marseille

Il voulait un nom connu du grand public pour faire rêver les supporters de l'OM. Et au bout de quelques jours de négociations, Pablo Longoria tient sa nouvelle star. Un an après avoir fait venir Alexis Sanchez, le président marseillais vient de boucler l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea, comme annoncé ce mercredi par Fabrizio Romano.

En plus de son traditionnel "Here we go", qui était tant attendu par les supporters marseillais, l'insider a indiqué que l'attaquant gabonais signera un contrat de trois ans avec l'Olympique de Marseille, soit jusqu'en juin 2026. Autre précision importante, l'OM et Chelsea se sont mis d'accord autour d'une arrivée libre de Pierre-Emerick Aubameyang, un sacré coup encore signé Pablo Longoria.

Visite médicale prévue jeudi pour Aubameyang

Toujours selon les informations de Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang est attendu ce mercredi soir en Allemagne pour rejoindre le reste du groupe actuellement en stage. Sa visite médicale aura lieu jeudi, et si celle-ci se déroule sans encombre, il pourra signer son nouveau bail avec l'OM.

Après une saison très compliquée à Chelsea, l'ancien barcelonais va pouvoir se relancer dans un championnat qu'il connaît très bien puisqu'il est passé par l'AS Saint-Etienne où il a disputé deux saisons pleines, avec un total de 46 buts en 97 matchs, toutes compétitions confondues. Rapide et clinique devant les cages, Pierre-Emerick Aubameyang correspond largement au schéma de jeu de Marcelino qui voulait ce type d'avant-centre lors de son arrivée à Marseille. Reste à savoir si l'attaquant de 34 ans réussira à retrouver son véritable niveau cette saison pour enflammer le public du Vélodrome qui attend avec impatience les débuts de sa nouvelle star.