Laurent Blanc a évoqué le mercato de l’OL avant le match amical contre Manchester United (1-0). Il a encore mis son veto pour deux joueurs de son équipe.

Mercato OL : Laurent Blanc espère des renforts malgré la décision de la DNCG

Comme il l’avait fait avant le début du stage de l’OL au Pays-Bas, Laurent Blanc a fait un nouveau point sur le mercato du club rhodanien. Un club contraint par la DNCG à « l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de transfert (ventes) ». Malgré la décision du gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP), l’entraineur de Lyon espère quelques renforts dans son effectif. « On espère avoir de nouveaux joueurs », a-t-il confié au micro de Canal+ avant d'affronter Manchester United.

« On sait que des joueurs ne joueront pas toute la saison pour l'OL. Ils seront prêtés ou vendus. On a une ossature qui ressemblera à celle de la saison dernière, mais j'espère qu'on va un peu l'améliorer », a poursuivi le technicien cévenol. Pour rappel, trois joueurs ont déjà signé à Lyon : Mahamadou Diawara (milieu offensif, 18 ans), Skelly Alvero (milieu de terrain, 21 ans) et Clinton Mata (arrière droit, 30 ans).

Mercato : Laurent Blanc conseille à Cherki et Barcola de rester à Lyon

Interrogé sur les cas particuliers de Rayan Cherki et Bradley Barcola, très convoités cet été, Laurent Blanc est resté inflexible. Il a gardé sa même position pour les deux pépites des Gones. « Je dis à ces jeunes joueurs qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts pour les grands clubs. Être sollicité par un grand club c'est une chose. Mais s'imposer en est une autre. Je leur conseille de rester encore une année à Lyon », a-t-il répondu. Rayan Cherki est courtisé par le Real Madrid et Chelsea, tandis que Bradley Barcola est sollicité par le PSG et aussi le RB Leipzig. « Cela veut dire qu'ils ont de la qualité s'ils sont sollicités », a commenté l’entraineur de l’OL.