En stage aux Pays-Bas, Laurent Blanc a évoqué le mercato de l’OL. Il regrette la sanction de la DNCG qui freine le recrutement estival.

OL : Laurent Blanc, « c'est un Mercato difficile avec la décision de la DNCG »

L’OL a été sanctionné par la DNCG le 4 juillet. Le gendarme financier de la LFP a décidé de « l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ». Cette décision, que la direction du club rhodanien va tenter de lever en appel, contrarie sans doute les Lyonnais. Cela est un frein pour le recrutement estival. Et Laurent Blanc le regrette dans ses propos confiés à L’Équipe. « Avec la décision de la DNCG, c'est un mercato difficile. Il faut améliorer et trouver des solutions […]. Et avec un recrutement et une masse salariale surveillés, ce n'est pas simple. […]. Ce qui me désole, c'est qu'on perd du temps », a-t-il martelé, tout en espérant que « ça se termine avec l'appel ».

Septième de Ligue 1 la saison dernière, l’OL ne jouera aucune coupe d’Europe, cette année encore. Pour aller chercher une qualification européenne lors du championnat 2023-2024, l’entraineur des Gones attend donc une équipe renforcée. Surtout après les départs de plusieurs joueurs, dont Malo Gusto (Chelsea), Houssem Aouar (AS Rome), Thiago Mendes (Al-Rayyan SC) ou encore Moussa Dembélé. Mais comment attirer des joueurs désirés ou de top joueurs sans moyens financiers ? Laurent Blanc s’en inquiète justement : « Financièrement, si un joueur veut venir […], sans l'argent, il est plus difficile de conclure. […] Mais pour réussir l'an prochain, il faut commencer par avoir une belle équipe. »

Notons que l’OL a recruté trois joueurs pour l’instant, dont deux jeunes : Mahamadou Diawara (18 ans, milieu de terrain), Skelly Alvero (21 ans, milieu de terrain) et Clinton Mata (30 ans, défenseur latéral droit). Les Lyonnais insistent en ce moment pour l’arrivée de Renato Tapia (28 ans), milieu défensif péruvien du Celta Vigo.