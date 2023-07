Le défenseur du FC Nantes, Andrei Girotto, est en pourparlers au sujet d'une prolongation de contrat. Le Brésilien attend une proposition correcte.

Mercato FC Nantes : Les discussions reprennent pour Andrei Girotto

C'est un dossier important pour l'effectif de Pierre Aristouy. Le défenseur central est devenu un vrai taulier du FC Nantes depuis son arrivée il y a six ans. Mais sa fin de contrat approche à grands pas, et le FCN n'a plus que quelques semaines pour décider de l'avenir de son défenseur. Libre dans un an, Andrei Girotto aimerait poursuivre son aventure nantaise, mais pas à n'importe quel prix.

D'après Ouest-France, le joueur veut être convaincu par son nouveau contrat. Des négociations ont eu lieu en mars dernier, mais elles n'ont pas abouti pour un élément considéré comme le meilleur du mois de janvier en Ligue 1, d'après le site de statistiques WhoScored. Indispensable chez les Jaune et Vert depuis son arrivée, il devra aussi être séduit par le nouveau projet, qui a, pour l'instant, beaucoup de mal à prendre forme.

Le FC Nantes commence à prendre du retard

Le FC Nantes est proche de tirer la sonnette d'alarme. Les Canaris ont décidément beaucoup de mal à recruter depuis le début de l'été. Mise à part l'arrivée imminente de Lamine Diack, rien n'est à signaler. Seule la signature du jeune Hugo Barbet, ancien gardien de Guingamp, est venue troubler les habitudes au centre sportif José Arribas.

Le Turc Yunus Akgun, milieu offensif droit pressenti pour remplacer Ludovic Blas, s'est éloigné du FC Nantes ces dernières heures, rejoint par le FC Lorient et la Salernitana sur ce dossier. Encore un joueur qui risque de passer sous le nez des Nantais, après les épisodes Rassoul Ndiaye et Dembo Sylla. C'est donc une période bien compliquée que vivent les Canaris, qui sont dans l'obligation de renforcer leur effectif afin d'éviter une nouvelle lutte pour la relégation.