Toujours dans l'attente de plusieurs renforts, Pierre Aristouy va pouvoir retrouver le sourire puisqu'un milieu arrive au FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Lamine Diack attendu ce jeudi à Paris

Après Hugo Barbet, arrivé libre de l'En Avant Guingamp, le FC Nantes est sur le point d'officialiser une nouvelle signature dans les heures à venir. En discussions avancées depuis plusieurs jours avec MKE Ankaragücü, les dirigeants nantais ont récemment trouvé un accord avec leurs homologues turcs autour d'un payant de 500 000 € avec une option d'achat de 2 millions d'euros.

Ce jeudi, Ouest-France confirme l'information et indique que le joueur est attendu à Paris pour signer son contrat avec le FC Nantes. Le journal explique toutefois que le milieu sénégalais aura un léger retard suite à un souci de visa. La saison dernière, Lamine Diack a pris part à 26 matchs de championnat pour un total de 2 buts inscrits.

Yunus Akgun veut venir, des discussions en cours avec Galatasaray

C'est l'autre dossier chaud du mercato nantais. Sur les tablettes du FC Nantes depuis plusieurs jours, Yunus Akgun a donné son feu vert pour rejoindre la Loire-Atlantique cet été. Toutefois, les dirigeants canaris attendent une réponse de la part de Galatasaray concernant un prêt avec option d'achat, comme indiqué par Ouest-France ce jeudi.

L'ailier turc est visé pour succéder à Ludovic Blas, et son profil polyvalent a tapé dans l'oeil du FCN. Lors du dernier exercice en Turquie, il a disputé 25 matchs pour un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Autre paramètre important, le FC Nantes fait face à de la concurrence sur ce dossier, puisque le FC Lorient et la Salernitana se sont positionnés sur Yunus Akgun.