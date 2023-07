Alors que l’OM espère toujours prolonger son contrat, Alexis Sanchez se rapproche du Brésil où un rendez-vous décisif est prévu avec le club de Grêmio.

Mercato OM : Alexis Sanchez se rapproche de Grêmio

L'effervescence du mercato continue de s'emparer de l'Olympique de Marseille avec l'officialisation imminente de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'attaquant gabonais s’apprête à rejoindre gratuitement les rangs de l’OM suite à la résiliation de son contrat avec Chelsea. Il a déjà passé la visite médicale avec succès et l’officialisation de sa signature à Marseille devrait tomber sous peu.

Les supporters sont ravis de cette nouvelle recrue, mais un autre dossier suscite de l'inquiétude dans la cité phocéenne, celui de la prolongation ou non d'Alexis Sanchez. Meilleur buteur de l'OM la saison passée, l’international chilien semblait ouvert à un renouvellement de son bail à Marseille, mais les négociations piétinent. De plus, l’arrivée imminente d'Aubameyang risque de compromettre définitivement cette option. Les efforts de la direction phocéenne pour convaincre le buteur chilien se révèlent insuffisants jusqu’ici, et son départ semble désormais inéluctable.

D’ailleurs, alors que le suspense demeurait sur sa prochaine destination, des informations suggèrent que Alexis Sanchez est proche de poser ses valises au Brésil. Le club de Grêmio serait récemment entré en négociations avec l’ancien attaquant du FC Barcelone et ambitionne de finaliser son recrutement au plus vite. Le média Goleada Info assure en effet qu’un rendez-vous est déjà programmé avec les dirigeants brésiliens pour boucler cette affaire.

Pablo Longoria devrait se tourner vers d’autres pistes offensives

Dorénavant, l’espoir de voir Alexis Sanchez prolonger son contrat à l'Olympique de Marseille semble voué à l’échec. Face à cette situation, l’OM devra trouver une solution pour combler le vide laissé par le départ du Chilien. Avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, les dirigeants marseillais se sont déjà assurés d'un renfort offensif de taille. Il leur faudra sans doute explorer d'autres pistes pour renforcer davantage leur attaque.

La piste menant à Iliman Ndiaye de Sheffield United serait alors toujours à l’étude à Marseille. Pour le moment, le mercato estival est loin d'être terminé, et les supporters marseillais continueront de scruter les actualités en espérant que de nouvelles recrues viennent renforcer leur équipe.