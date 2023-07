Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, a fait une sévère mise au point sur les rumeurs autour de Kylian Mbappé, qui pourrait quitter le PSG cet été.

Mercato PSG : Ancelotti agacé par les rumeurs sur Kylian Mbappé

Depuis la décision de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, son avenir est régulièrement lié au Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi ayant très clairement laissé entendre qu’il était hors de question pour le PSG de laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement dans un an. Dans une telle configuration, c’est bien évidemment le Real Madrid qui semble la destination la plus certaine pour Mbappé en cas de départ cet été. Pour autant, le coach du club espagnol pense qu’il ne sert à rien de s’enflammer pour un joueur qui évolue encore sous d’autres couleurs.

« Je n’ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Je peux te parler de Belliingham, Arda Güler, Fran Garcia, Brahim Diaz, qui est revenu plus fort et complet de Milan. Parler de joueurs qui ne sont pas là n’est pas correct », a déclaré Carlo Ancelotti dans des propos rapportés par le journaliste Mario Cortegana du tabloïd britannique The Athletic. Du côté du club de la capitale française, l’équation est toute simple dans ce dossier.

Nasser Al-Khelaïfi maintient la pression sur Kylian Mbappé

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a clairement fait comprendre à la direction du Paris Saint-Germain qu’il ne lèverait pas son option d’une saison en plus, ouvrant ainsi la porte à un départ libre dans douze mois. Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a profité de la présentation officielle du nouvel entraîneur Luis Enrique pour envoyer un message clair au clan Mbappé : soit le joueur prolonge ou il sera vendu dès cet été. Et aux dernières nouvelles, le PSG laisse à l’international français jusqu’au 31 juillet pour se décider puisqu’il est totalement exclut qu’il s’en aille sans indemnité à l’été 2024.