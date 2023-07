Cible de Marseille et Chelsea, Elye Wahi se rapproche d’une autre destination. L’Atlético Madrid a entamé les négociations pour son transfert.

Mercato Montpellier HSC : Elye Wahi se rapproche de l’Atlético Madrid

Il est très courtisé sur le marché des transferts. Et pour cause, âgé de 20 ans, Elye Wahi s'est imposé sur le front de l’attaque de Montpellier HSC avec une facilité déconcertante. Devenu incontournable dans le onze de départ montpelliérain, le jeune attaquant franco-ivoirien rayonne par sa qualité technique, ses accélérations et son efficacité devant le but adverse. Il comptabilise 19 réalisations et 6 passes décisives en 33 rencontres de Ligue 1 la saison dernière.

Ces performances de haut niveau ont attiré l'attention des grands clubs européens, qui voient en lui un talent prometteur pour l'avenir. L'Olympique de Marseille, l'Eintracht Francfort et Chelsea se sont récemment positionnés pour tenter d'attirer l'international espoir tricolore. Cependant, c'est bien l’Atlético Madrid qui semble en pole position pour conclure son transfert.

En effet, selon les informations dévoilées par L’Équipe, le club espagnol a entamé des négociations avec Montpellier HSC afin de boucler le transfert d'Elye Wahi le plus rapidement possible. Les négociations entre les différentes parties progressent dans le bon sens et pourraient déboucher sur un éventuel accord dans les jours à venir.

L’Atlético Madrid prêt à inclure un joueur dans la transaction

Face aux exigences financières élevées du club français, l'Atlético Madrid serait même prêt à inclure un joueur dans l'opération afin de faire baisser son prix. De son côté, Chelsea tarde à formuler une offre concrète pour la signature d'Elye Wahi, laissant ainsi l'opportunité à l'Atlético Madrid de se positionner comme un prétendant sérieux pour le jeune attaquant.

Reste à savoir si l’offensive enclenchée par le club madrilène portera ses fruits. Pour le moment, le club présidé par Laurent Nicollin réclamerait environ 40 millions d’euros avant de céder son avant-centre. Avec un tel montant demandé, les prétendants d'Elye Wahi devront avoir les reins solides pour mener à bien cette opération.