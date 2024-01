La Fédération Française de Football (FFF) a lourdement sanctionné Franck Haise, alors que son équipe affronte le PSG, dimanche, lors de la reprise du championnat.

RC Lens : Franck Haise suspendu pour quatre matchs

Le RC Lens encaisse un gros coup avant la reprise de la Ligue 1. Une reprise qui démarre par un gros match contre le Paris Saint-Germain, dimanche (20h45), en clôture de la 18e journée. L’entraineur du RCL, Franck Haise (52 ans) a écopé d’une suspension pour quatre matchs, dont un avec sursis, de la part de la commission de discipline de la FFF. Il ne sera donc pas sur le banc de touche lensois face au PSG, au stade Bollaert. Il manquera également les déplacements de son équipe à Toulouse (28 janvier), puis à FC Nantes (3 février). Franck Haise fera son retour le 11 février, lors de la réception du RC Strasbourg, pendant la 21e journée.

Franck Haise paye cash son comportement envers les arbitres

Pour rappel, le coach du RC Lens avait répété le bout de phrase : « c’est honteux », pour protester contre une décision arbitrale lors de match perdu contre l’AS Monaco, en 32e de finale de la coupe de France. Il réclamait un penalty auprès des arbitres sur une faute non sifflée de Thilo Kehrer sur Elye Wahi. peu avant la pause. Expulsé dans le temps additionnel de la première période (45e +3), il avait assisté, impuissant, à l’élimination des Sang et Or (2-2, 6 tirs au but à 5), à Lens. Pour rappel, le Racing Club de Lens est 7e, alors que Paris est leader, avec 14 points de plus que son adversaire.