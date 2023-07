Désireux de renforcer sa défense, l'AS Monaco a coché deux noms pour combler le départ d'Axel Disasi. Néanmoins, les dossiers s'annoncent compliqués.

Mercato AS Monaco : Priorité au secteur défensif pour les dirigeants

Une petite révolution est en marche du côté de l'AS Monaco. Après une place européenne perdue dans les dernières journées du championnat, le club décide de se séparer de Philippe Clément en le remplaçant par Adi Hütter. Comme chaque été, nombreuses seront les recrues qui vont débarquer sur en Principauté. Toutefois, plusieurs départs sont aussi à prévoir, dont celui d'Axel Disasi où les sollicitations sont nombreuses à son sujet. Pour combler le départ de son numéro 6, les Monégasques ont coché deux noms : Mohammed Salisu et Tosin Adarabioyo.

Deux défenseurs de Premier League en ligne de mire

Le premier cité est la priorité et deux offres ont déjà été formulées. Cependant, malgré une relégation en Championship, les Anglais ne comptent pas vendre leur joueur et se montrent même intransigeants selon les informations de Sky Sport. Pas de quoi décourager le nouveau directeur sportif Thiago Scuro qui va, selon le média britannique, formuler une troisième offensive de 24 millions d'euros. Une somme qui peut paraître importante étant donné que son contrat se termine l'année prochaine et que le défenseur n'a plus joué depuis le mois de mars. Toutefois, il faudra être rapide, car plusieurs clubs sont sur les traces de l'international ghanéen.

De son côté, Tosin Adarabioyo figure lui aussi sur la short-list du club selon RMC Sport. Avec un physique assez impressionnant, il pourrait venir renforcer la défense monégasque, bientôt orphelin de son capitaine. Une situation qui fait les affaires de l'AS Monaco s'il est bien libre. Dans le cas échéant, les Londoniens demandent entre 10 et 15 millions, un prix abordable pour les pensionnaires de Louis II. Il faudrait être réactif, car le Stade Rennais s'est aussi positionné sur le dossier.