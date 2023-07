Alors que plusieurs joueurs pourraient quitter le milieu de terrain du PSG cet été, Luis Campos serait intéressé par un nouveau profil en Premier League.

Mercato PSG : Le Paris SG défie Liverpool pour Cheick Doucouré

Pour sa première saison en Premier League, Cheick Doucouré a fait bonne impression sous les couleurs de Crystal Palace. À tel point que l’ancien milieu de terrain du RC Lens est déjà sur les tablettes de certains cadrons du championnat, notamment Liverpool, qui cherche à densifier ce secteur de jeu. Mais d’après les informations du journal Evening Standard, le joueur de 23 ans aurait également séduit le Paris Saint-Germain, qui veut mettre à la disposition de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, la meilleure équipe possible.

« Liverpool a placé Doucouré sur sa liste de cibles et le géant français serait aussi intéressé par l’international malien. Palace ne regardera qu’une offre importante pour Doucouré, qui a déjà vu comme un joueur clef », explique le média britannique. Toutefois, pour déloger Cheick Doucouré de chez les Eagles, Luis Campos devra s’attendre à faire une petite folie.

Crystal Palace réclame une forte pour Cheick Doucouré

Arrivé en juillet 2022 contre une enveloppe de 22,6 millions d’euros, Cheick Doucouré a rapidement gagné sa place au sein de l’effectif de Crystal Palace. Aujourd’hui comme un cadre au Whitehorse Lane et le club anglais ne compte pas le laisser filer, sauf une offre très importante. The Evening Standard précise en effet que la cote de l’international malien est estimée à environ 36 millions d’euros, mais les dirigeants de Palace réclament entre 80 et 90 millions d'euros pour le natif de Bamako.

Pour rappel, une vente de Doucouré devrait rapporter gros aux Sang et Or, qui détiennent 15% de son prix à la revente. Reste maintenant à savoir si le Paris SG, qui a déjà recruté Manuel Ugarte pour 60 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal et au même poste, va baser à l’action dans ce dossier.