En fin de contrat avec l'AJ Auxerre, l'attaquant sénégalais, M'Baye Niang, est proche de s'engager au Qatar, au Muaither SC.

Mercato AJ Auxerre : M'Baye Niang a trouvé un nouveau point de chute

M'Baye Niang aurait enfin choisi son prochain club. L'international sénégalais pourrait s'envoler dans les prochaines heures en direction du Qatar et de Muaither SC, annonce L'Équipe. Les Qataris, tout juste promus en première division, font les yeux doux pour le joueur, en fin de contrat avec l'AJA. L'ancien joueur de l'AC Milan, du Stade Rennais, et des Girondins de Bordeaux avant son aventure auxerroise, est proche d'accepter la proposition. À 28 ans, il enchaîne sa deuxième signature libre d'affilée.

La saison dernière, M'Baye Niang avait disputé 30 matchs avec l'AJ Auxerre, pour un total de 6 réalisations. Son exercice le plus prolifique reste 2018-19 avec le Stade Rennais où il avait inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives.

Où en est l'AJ Auxerre ?

Relégué en Ligue 2, l'AJ Auxerre est dans une situation critique. Le nombre de joueurs ayant quitté le club est tout simplement hallucinant. Notamment en raison de la quantité importante de joueurs prêtés ayant décidé de retourner dans leurs clubs respectifs. Ionut Radu, Isaak Touré, Akim Zedadka, Noah Massengo, Matthis Abline.

La liste est déjà longue, mais il faut rajouter les autres départs, comme les fins de contrat et les transferts. Viennent donc s'ajouter Kenji-Van Boto (Pau, Ligue 2), Mathias Autret (fin de contrat), qui devrait s'engager à Caen, ou encore l'ancien capitaine Birama Touré (fin de contrat), pour ne citer qu'eux. Mohamed Ben Fredj, auteur d'une belle saison en National 1 avec le Puy Foot 43 (13 buts en 33 matchs) devrait également quitter le club et s'engager à Dijon, Auxerre ne comptant pas sur lui.

L'heure est donc à la reconstruction pour l'AJA, mais l'horloge tourne, et les arrivées peinent à s'enchaîner. Seuls deux nouveaux joueurs sont venus renforcer le maigre effectif de Christophe Pélissier : Saad Agouzoul, en provenance du FC Sochaux, et Nathan Buyaki-Kiala, prêté par Parme, en deuxième division italienne. Alors que l'objectif annoncé est de retrouver la Ligue 1 au plus vite, l'impression donnée est plus proche d'une lutte pour le maintien. Les prochaines semaines seront cruciales pour Auxerre.