Malgré la réponse négative de l’OL concernant un éventuel transfert de Bradley Barcola, le PSG serait prêt à passer à l’action pour l’attaquant de 20 ans.

Mercato PSG : L’Olympique Lyonnais ne compte pas vendre Bradley Barcola

Alors que le journal Le Parisien annonçait dernièrement que Bradley Barcola était d'accord pour rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ne souhaiteraient pas se séparer de leur jeune ailier cet été. Le nouveau propriétaire des Gones, John Textor, aimerait garder ses meilleurs éléments, notamment Rayan Cherki, Bradley Barcola et Castello Lukeba, annoncé dans le viseur de Leipzig, à en croire L’Équipe, afin de permettre à son entraîneur Laurent Blanc de disposer d’une équipe compétitive la saison prochaine. Dans un communiqué paru mardi, l’homme d’affaires américain a même évoqué l’idée « de renforcer les perspectives de compétitivité sportive. » Pour autant, le Paris SG ne compte pas baisser les bras dans ce dossier.

Bientôt une offre concrète pour Bradley Barcola ?

« L’OL ne souhaite pas vendre Barcola et d’ailleurs, l’OL n’a pas reçu d’offre pour Barcola à ce jour », affirme ainsi le journaliste Hugo Guillemet sur Twitter, qui a interrogé l’international espoirs français il y a un mois. « Moi, la dernière fois que je lui ai parlé, il m’a dit qu’il voulait rester pour confirmer », ajoute le reporter de L’Équipe. Cependant, le célèbre Fabrizio Romano indique que le club de la capitale s’apprêterait à faire une proposition concrète à l’OL dans les prochains jours pour Bradley Barcola. Surtout que les contacts entre la direction parisienne et l’entourage du natif de Villeurbanne sont positifs. Dans cette affaire, le Paris SG pourrait investir entre 40 et 50 millions d'euros. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce feuilleton.