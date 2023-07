Désireux d’avoir Bradley Barcola avec lui au PSG, Luis Enrique est entré en contact avec le joueur de l’OL, mais il devra convaincre son coach Laurent Blanc.

Mercato PSG : Luis Enrique a appelé personnellement Bradley Barcola

Comme annoncé par plusieurs sources concordantes, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain fait du jeune Bradley Barcola l’une de ses priorités pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Auteur de 5 buts et 9 passes décisives en 26 matches de Ligue 1 la saison dernière, le milieu offensif de 20 ans possède un profil qui plaît énormément à Luis Enrique.

À tel point que le technicien espagnol aurait personnellement appelé l’international espoir français pour discuter avec lui et tenter de le convaincre de le rejoindre au PSG cet été, à en croire les informations de RMC Sport. Pour autant, il faudra compter avec la détermination de Laurent Blanc à garder son protégé dans son groupe l’exercice qui arrive.

« ces jeunes ne sont pas encore prêts pour aller au sommet »

Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, Laurent Blanc a fait le point sur la situation de ses jeunes talents qui sont actuellement très demandés sur le marché des transferts, notamment Bradley Barcola pour lequel le Paris Saint-Germain aurait déjà fait une première proposition concrète aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais. L’ancien coach du PSG est conscient qu’il y a des offres qui ne se refusent pas quand elles tombent.

« Je sais que certaines propositions ne se refusent pas, pour le joueur comme pour le club, à l'image de Malo Gusto (Chelsea). Il faut donc anticiper sur les joueurs qui se font attaquer », a déclaré Laurent Blanc avant de lancer un message clair à sa direction pour l’avenir de ses pépites.

« J'ai un discours qui me dit : "On n'est pas obligés de vendre pour passer la DNCG." On doit libérer surtout de la masse salariale. Je réponds : "Et si on a une proposition de tel niveau ?" Ces jeunes ont montré des choses, mais ne sont pas encore prêts pour aller au sommet, même si des clubs intermédiaires ont une capacité financière importante », a expliqué le technicien cévenol. Luis Enrique et le PSG sont donc prévenus.