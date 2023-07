Retraité depuis peu, un ex-taulier du LOSC a fait une grande confidence à la chaîne du club . Il pourrait y faire son retour au sein du staff.

Mercato LOSC : Mathieu Debuchy pourrait revenir à Lille

En terminant cinquième de Ligue 1 la saison passée, le LOSC réalise quelques changements cet été. Le club nordiste a fait ses adieux à plusieurs cadres, notamment Timothy Weah (attaquant, transféré à la Juventus) et André Gomes (milieu de terrain, fin de contrat). José Fonte devrait également faire partie de la liste, lui qui a vu son contrat se terminer le 30 juin dernier. L'expérimenté défenseur portugais (39 ans) espère poursuivre l'aventure encore un an, mais cela ne semble pas être la volonté des Dogues.

Il pourrait aussi y avoir du mouvement au sein du staff. Après avoir su conserver Paulo Fonseca, Lille est entré en discussions avec un de ses anciens défenseurs : Mathieu Debuchy. Sur la chaîne principale du club, celui qui est désormais dirigeant ne dit pas non à un retour : « Peut-être qu’un jour, je reviendrais. Ça fera peut-être partie, à un moment donné, de mes objectifs, mais on verra » a-t-il lancé.

Mathieu Debuchy se concentre sur l'US Lesquin

Fraîchement retraité depuis un dernier exercice au Valenciennes FC (25 matchs, un but), Mathieu Debuchy n'en a pas fini avec le football. S'il refuse pour le moment de revenir au LOSC, c'est parce qu'une autre mission l'attend. En effet, l'ex-international français (27 sélections) a décidé d'entraîner une équipe du monde amateur : l'US Lesquin (Régional 1, Nord). Plus précisément, il va endosser trois casquettes là-bas : Debuchy sera à la tête de deux formations de jeunes, tout en étant co-président du club.

Une sacrée responsabilité pour un joueur qui va découvrir d'autres côtés du football. « Pour l’instant, je me suis investi avec le club de Lesquin, qui est un club amateur. J’avais aussi envie d’apprendre à découvrir autre chose. Apprendre, découvrir et puis peut-être qu’un jour ou l’autre, je reviendrai au LOSC » a-t-il confié. Et pourquoi pas en tant qu'entraîneur ? Qui sait. Une chose est sûre, Mathieu Debuchy est toujours un fan inconditionnel des Dogues. « Je suis toujours leur premier supporter. Je vais régulièrement au stade » a glissé l'ancien latéral.