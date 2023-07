Après un mois de mercato, Florian Maurice a fait le point sur de nombreuses rumeurs. Le directeur sportif du SRFC s'est exprimé sur TVR.

Mercato : Des renforts de poids déjà actés au Stade Rennais

Le Stade Rennais fait partie de l'un des clubs les plus actifs du début de ce mercato estival. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les opérations réalisées sont pour le moment intéressantes. Aucun départ majeur n'est à signaler, alors que plusieurs renforts de poids sont arrivés en Bretagne. Alors que le club breton va redécouvrir la Ligue Europa la saison prochaine, Ludovic Blas a signé en sa faveur la semaine dernière.

Arrivé en provenance du FC Nantes, le milieu de terrain français s'est particulièrement distingué lors de l'exercice 2022-2023. Auteur de 12 buts et 8 passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues, il est assurément l'un des joueurs les plus efficaces à son poste de milieu offensif. D'autres arrivées sont également notables : celles d'Enzo Le Fée (milieu, FC Lorient) et Gauthier Gallon (gardien, ESTAC). Deux joueurs bien connus de la Ligue 1 pour avoir excellé lors de la dernière saison.

Centonze, Theate, Ben Yedder... le point mercato du SRFC

Dans une interview accordée à l'émission Pleine Lucarne, diffusée sur TVR, Florian Maurice a dû jouer aux questions/réponses sur le mercato du Stade Rennais. Le directeur sportif a répondu de manière franche sur toutes les rumeurs circulant ces dernières semaines. Ainsi, les supporters qui suivaient Pleine Lucarne ont pu démêler le vrai du faux. Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kevin Diks (latéral droit, Copenhague) et Yerry Mina (libre) ne sont pas suivis par la cellule de recrutement du Stade Rennais.

En revanche, le dossier Fabien Centonze (FC Nantes) « n'est pas bloqué. C’est un joueur que je suis depuis plusieurs années, qui semble remplir les critères qu’on recherche, mais aujourd’hui Nantes n’est pas très ouvert pour s’en séparer ». Concernant Yukinari Sugawara (latéral droit, AZ), il « fait partie des joueurs que l’on a observé avec la cellule de recrutement ».

Dans le sens des départs, Arthur Theate, Lesley Ugochukwu et Adrien Truffert sont susceptibles de partir. Les trois joueurs ont de nombreux prétendants, selon Florian Maurice. De son côté, Arnaud Kalimuendo devrait rester au SRFC, lui qui est considéré comme un atout majeur de l'effectif pour la saison prochaine. Enfin, le directeur sportif ne se prononce pas pour les éléments qui font leur retour de prêt (Abline, Tchaouna), préférant attendre la préparation. Vous l'aurez compris, le mercato rennais est encore loin d'être terminé...