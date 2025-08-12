Supercoupe : Les choix forts d’Enrique pour PSG – Tottenham

À la veille de la finale de la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a dévoilé son groupe pour le choc contre les Anglais de Tottenham.

Luis Enrique écarte Donnarumma pour PSG – Tottenham

Ce mercredi, à 21 heures, le Paris Saint-Germain affronte Tottenham au Bluenergy Stadium d’Udine lors de la Supercoupe d’Europe 2025. À la veille de cette rencontre, qui lance la saison 2025-2026, le PSG a dévoilé les joueurs retenus par Luis Enrique. Pour défier les Spurs, le technicien espagnol a retenu 20 joueurs avec deux nouveaux.

En effet, les deux gardiens de but, Renato Marin et Lucas Chevalier, arrivés cet été en provenance de l’AS Rome et du LOSC, font leur première apparition dans le groupe du PSG pour un match officiel. Par contre, Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expire en juin 2026, est écarté par Luis Enrique.

Suspendu par la FIFA pour les deux prochains matchs officiels du Paris Saint-Germain, Joao Neves est également absent. Ilya Zabarnyi, dont la signature a été officialisée ce mardi matin, accompagnera ses coéquipiers en Italie, mais ne sera pas de la partie.

« Ilya Zabarnyi et Joao Neves (suspendu) ne sont pas dans le groupe comme révélé par RMC Sport cependant les deux joueurs vont faire le déplacement à Udine, ils vont aussi s’entraîner avec leurs coéquipiers ce soir », explique le journaliste Fabrice Hawkins. L’international ukrainien Matvey Safonov est également convoqué, tout comme les jeunes Noham Kamara et Ibrahim Mbaye. Les absences de Senny Mayulu et Presnel Kimpembe sont également à souligner.

Le groupe de Luis Enrique

Gardiens : Lucas Chevalier, Renato Marin, Matvey Safonov

Défenseurs : Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Noham Kamara, Willian Pacho

Milieux : Fabian Ruiz, Vitinha, Kang-In Lee, Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye.