Après Lacazette, une star de l’OL file en Arabie saoudite !

Un mois après la signature d’Alexandre Lacazette à Neom SC, en fin de contrat avec l’OL, une autre star du club lyonnais, a rejoint le championnat d’Arabie Saoudite.

Mercato OL : Marozsán suit Lacazette en Arabie Saoudite

Après avoir repoussé une première approche en 2024, Alexandre Lacazette a finalement accepté de signer en Arabie Saoudite lors du mercato estival. En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais après un deuxième passage de trois ans, l’attaquant de 33 ans s’est officiellement engagé avec le club de Neom SC, entraîné par l’ancien coach du PSG, Christophe Galtier.

Lisez aussi : PSG Mercato : Une star de l’OL ciblée par le Paris SG pour l’hiver

À voir

Mercato OM : Moumbagna proche de débloquer un deal à Lille

Quelques semaines après l’ancien emblématique capitaine des Gones, une autre figure de l’OL a posé ses valises en Arabie Saoudite. Laissée libre par l’OL Lyonnes après neuf ans au club, Dzsenifer Marozsán s’offre un nouveau challenge. La milieu allemande rejoint l’Arabie saoudite et le club d’Al Qadsiah FC. À 33 ans, la milieu de terrain poursuit sa carrière dans la Saudi Women’s Premier League, fondée en 2022.

Elle portera le numéro 66 et retrouvera Sara Björk Gunnarsdottir, son ex-coéquipière lyonnaise, ou encore Léa Le Garrec (Fleury). Marozsán avait mis fin à sa carrière internationale en 2023 après 112 sélections. Elle a déclaré être « prête » pour ce nouveau défi à Al-Khobar.

Lisez aussi : PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi prépare une belle surprise à l’OL

À voir

Supercoupe : Les choix forts d’Enrique pour PSG – Tottenham

Ce transfert marque une nouvelle étape pour l’une des rares Européennes à évoluer dans le championnat saoudien. Si Eugénie Le Sommer a souhaité continuer sa carrière au Mexique, Dzsenifer Marozsán va de son côté découvrir un autre football en pleine expansion sur la scène féminine.