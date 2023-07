L’Équipe a fait savoir que Jérémy Livolant se dirigeait vers Bordeaux après un accord avec Guingamp. Une information contredite par Le Télégramme.

Mercato ASSE : Jérémy Livolant annoncé vers Bordeaux

Cible prioritaire de l’ASSE pendant ce mercato, Jérémy Livolant (25 ans) est aussi convoité par les Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Ce lundi, L'Équipe a révélé que « le club bordelais est parvenu à trouver un accord avec l'En Avant Guingamp pour le transfert de Jérémy Livolant, après plusieurs jours de négociations ».

Le journal a ensuite donné les détails de l’accord, soit un transfert à 1,2 millions d'euros hors bonus et un contrat de trois saisons, en plus d’une année supplémentaire en option. D’après la source, le capitaine de l’En Avant Guingamp « avait fait des Girondins sa priorité, malgré l'intérêt de l’AS Saint-Etienne et de Lecce ».

Rebondissement pour Jérémy Livolant, Saint-Etienne toujours en course

Quelques heures après l’annonce du média sportif, relayée par plusieurs sites, Le Télégramme livre une information contradictoire. D’après le quotidien régional, « l’EA Guingamp n'aurait accepté […] aucune offre de Bordeaux pour Jérémy Livolant » et évoque « le vrai-faux d’un emballement ».

Selon le média, « l’ASSE serait même encore dans la course » pour s’attacher les services du joueur offensif polyvalent. Même si, « les Girondins sont les mieux placés pour enrôler l’ailier finistérien, il est toujours Guingampais », d’après Le Télégramme.

Jérémy Livolant a encore un an de contrat à Guingamp et sa valeur marchande est de 2,5 millions d'euros, selon Transfermarkt. Présent dans le groupe de Stéphane Dumont pendant la préparation estivale, il porte toujours le brassard de capitaine. La saison dernière, il avait été l'un des joueurs les plus décisifs de l'EAG, avec 9 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées en 38 matchs disputés en Ligue 2.