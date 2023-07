Ciblé par le PSG et le Bayern Munich, Harry Kane refuse de prolonger avec Tottenham. Le propriétaire des Spurs a pris une décision pour son joueur.

Mercato PSG : Daniel Levy prié de vendre Harry Kane cet été

Formé et ayant passé toute sa carrière à Tottenham, Harry Kane veut désormais découvrir un nouveau projet pour tenter de gagner son premier trophée majeur en club. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le capitaine de l’équipe londonienne aimerait profiter de ce mercato estival pour changer d’air.

Et selon le Daily Mail, face à la menace d'un départ libre de l’avant-centre des Three Lions, le propriétaire de Tottenham, Joe Lewis, aurait demandé à Daniel Levy, le président du club, de vendre Harry Kane s’il refuse de signer un nouveau bail cet été. Une décision qui relance totalement l’avenir du compatriote de David Beckham. À la recherche d’un numéro 9 de classe mondiale, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se mènent une bataille sans merci pour tenter d’arracher la signature de Harry Kane.

Le Paris SG en pole position pour réaliser l’exploit Harry Kane ?

D’après les renseignements recueillis par le journaliste Ben Jacobs de CBS Sports, le Bayern Munich s’apprête à proposer environ 100 millions d’euros à Tottenham pour recruter Harry Kane. Pour autant, Daniel Levy ne serait pas particulièrement chaud à l’idée de céder son numéro 10 au club allemand, dont il n’aurait pas apprécié l’approche directe avec le joueur. Un revirement qui placerait désormais le Paris Saint-Germain en pole position dans ce dossier, comme le rapporte ce lundi le portail PSG Community.

À en croire la source, Kane « est de plus en plus attiré par le projet du Paris Saint-Germain », alors que ces dernières semaines, la tendance était plutôt à un départ au Bayern Munich. Pour renforcer son attaque, le club bavarois pourrait finalement se rabattre sur la piste Dusan Vlahovic que le PSG devrait abandonner en cas d’accord avec le natif de Londres. Pour convaincre l’ancien partenaire de Lucas Moura, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui verser annuellement un salaire de 16 millions d’euros, primes incluses. Toujours selon la même source, un accord pourrait intervenir dans les prochains jours entre toutes les parties prenantes dans ce dossier.