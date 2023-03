Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2023 à 12:30

Soucieux de s’offrir les services d’un numéro 9 de classe mondiale, le PSG s’intéresserait à Harry Kane. Mais il faudra compter avec la détermination de Tottenham à garder son buteur.

Pour espérer garder Kylian Mbappé la saison prochaine, le Paris Saint-Germain compte frapper très fort lors du mercato estival. Alors que l’attaquant français de 24 ans n’a cessé de réclamer un numéro 9 pour lui permettre d’avoir plus de liberté sur le terrain, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à user de sa bonne entente avec son homologue de Tottenham pour tenter de récupérer Harry Kane cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international anglais n’a toujours pas prolongé avec les Spurs et un transfert peut donc être possible à l’issue de la saison.

Mais le PSG n’est pas seul sur ce coup, puisque selon le Manchester Evening News, les dirigeants de Manchester United seraient disposés à faire du buteur de 29 ans le joueur anglais le plus cher de l'histoire, devant Jack Grealish, qui a été transféré d’Aston Villa à Manchester City en août 2021 contre un chèque de 117 millions d’euros. Toutefois, les Parisiens et les Red Devils vont devoir se montrer convaincants parce que les Spurs seraient aussi déterminés à poursuivre l’aventure avec leur capitaine.

PSG Mercato : Tottenham veut prolonger Harry Kane

Avec 22 buts et 4 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, Harry Kane réalise une nouvelle saison de haute volée sous les couleurs de Tottenham. Mais le natif de Londres pense sérieusement à changer d’air afin de gagner des trophées avant la retraite. Une lucarne que le Paris Saint-Germain et Manchester United voudraient saisir pour tenter de le convaincre de les rejoindre dès cet été.

Mais selon les informations du média The Athletic ce lundi, les dirigeants du club londonien n'envisagent absolument pas de laisser partir leur numéro 10. Le média anglais explique que Daniel Levy, le président des Spurs, souhaite blinder HarryKane sur le long terme avec une nouvelle prolongation qui pourrait l’amener à terminer sa carrière dans son club formateur. Les négociations devraient donc reprendre dans les semaines à venir entre le board de Tottenham et le clan Harry Kane.