Nouvelle recrue de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang s’est confié sur les circonstances de son transfert et a adressé un message aux supporters.

Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang dévoile les raisons de son transfert

Depuis la nomination de Pablo Longoria à la tête du club, l’Olympique de Marseille se montre de plus en plus ambitieux sur les périodes de transferts. Après avoir réussi à attirer des joueurs de calibre tels qu'Alexis Sanchez, l'année dernière, le club phocéen vient encore de frapper un nouveau gros coup sur le marché des transferts avec la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais a été libéré de son contrat par Chelsea, lui permettant de s'engager gratuitement avec l'OM.

Cette nouvelle acquisition est un véritable coup de maître pour Marseille qui renforcer son secteur offensif avec un joueur de classe mondiale à moindre coût. Pierre-Emerick Aubameyang a signé un contrat de trois ans avec le club, soit jusqu'en juin 2026, et il est impatient de fouler à nouveau les pelouses de la Ligue 1. Après une période difficile à Chelsea, le joueur de 34 ans avait à cœur de relancer sa carrière en quittant la Premier League.

Alors, lorsque l’offre de l’OM s’est présentée, il n'a pas hésité une seule seconde. L’ancien attaquant du FC Barcelone est très heureux d’avoir signé à Marseille et a tenu à le faire savoir. "Je suis super content et fier d'être à l'OM. J'avais besoin de retrouver un stade qui vibre et le projet du club est super intéressant. C'est la suite idéale pour ma carrière", a-t-il déclaré dans une interview accordée au site officiel du club.

Pierre-Emerick Aubameyang sous le charme du Vélodrome

Poursuivant, Pierre-Emerick Aubameyang a affiché son enthousiasme à l'idée de jouer devant le public chaud bouillant du stade Vélodrome. Il est évident que l'attaquant a déjà succombé à l’ambiance particulière des supporters marseillais. "Je ne vous cache pas que j'ai regardé de petites vidéos YouTube du Vélodrome et ça donne des frissons", a-t-il avoué avec enthousiasme. Ce public passionné est réputé pour créer une atmosphère électrique qui peut galvaniser les joueurs sur le terrain.

Reste à savoir si l'attaquant de 34 ans réussira à retrouver son meilleur niveau cette saison pour enflammer le public marseillais qui attend avec impatience les débuts de sa nouvelle star. Auteur d'une première apparition intéressante en amicale face à Eupen (0-1) samedi, Pierre-Emerick Aubameyang est déterminé à apporter sa contribution et à marquer de son empreinte l'histoire du club phocéen. "En venant ici, je veux aider le club à grandir. Je vais apporter mon expérience d'avoir joué un petit peu partout dans le monde. Puis voilà mes qualités, avec ma vitesse et ma finition", a-t-il ajouté.

Avec sa signature, l'OM renforce son secteur offensif, offrant une arme offensive redoutable à l'entraîneur Marcelino. L'attaquant gabonais apportera son expérience et son talent de finisseur à Marseille, ce qui devrait donner un nouvel élan à l'équipe et ravir les supporters olympiens.